Le renouvellement attendu d’Outlook arriverait en 2022

Nous avons parlé à maintes reprises du renouvellement d’Outlook et de la façon dont Microsoft le prend avec un certain calme. Ceci, loin d’être une mauvaise chose, est une bonne chose en raison de son importance. Outlook est l’un des piliers de la productivité de Microsoft et son évolution doit se faire avec beaucoup de tact et avec des performances exceptionnelles. Project Monarch, comme on l’appelle en interne, aurait dû sortir cette année… mais il a pris du retard.

Project Monarch, le renouvellement Outlook tant attendu qui arrivera en 2022

Le cas de Monarch est particulier, cette année nous avons pu voir différentes applications Mail et Calendrier. Vous vous souviendrez du cas de One Outlook ou du fameux aperçu du Calendrier qui a disparu. C’est un pilier fondamental au sein de Microsoft et devrait arriver l’année prochaine.

En théorie, il devait arriver en 2021 mais, même Zac Bowden ne sait pas ce qui s’est passé avec le lancement supposé. Nous soupçonnons que Project Monarch ne répondait pas aux normes de qualité de Microsoft et c’est pourquoi il n’est pas encore disponible. Nous espérons que le géant de Redmond saura offrir une expérience renouvelée des applications les plus caractéristiques de Windows 10 et Windows 11.

Project Monarch est conçu autour des technologies Web. Cependant, avec la sortie de WinUI 3 et du SDK WindowsApps, l’équipe derrière ce travail peut chercher à moderniser l’expérience avec les derniers outils disponibles. Nous serons très attentifs pour savoir tout ce qui arrivera au Projet Monarch en 2022.