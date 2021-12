Intel présente le système Alder Lake avec un SSD PCIe 5.0 atteignant près de 14 Go/s

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Tout comme de plus en plus de gens achètent des SSD PCIe 4.0, le stockage PCIe 5.0 de nouvelle génération fait la une des journaux. La dernière révélation vient du stratège en chef des performances d’Intel et de l’ancien journaliste technique Ryan Shrout, qui a présenté un SSD Samsung PCIe Gen 5 fonctionnant sur un système Alder Lake et atteignant des vitesses impressionnantes.

Shrout a tweeté que la démo PCIe 5.0/Alder Lake était censée faire partie de la gamme Intel CES 2022, mais avec Chipzilla se joignant à tant d’autres pour annoncer qu’elle limitera individuellement sa présence physique au salon et deviendra principalement virtuelle, nous devons voir le SSD en action une semaine plus tôt.

Le système de Shrout comprend un Intel Core i9-12900K de 12e génération (Alder Lake), une carte mère Asus Z690 et une carte graphique EVGA RTX 3080. C’est une plate-forme haut de gamme assez standard, à l’exception du SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0. Le SSD Gen 5 est un disque de classe entreprise, ce qui signifie que le modèle de consommateur final sera différent.

Avantages du travail! J’allais enregistrer cette démo pour #CES2022 mais avec ça hors de la table, pourquoi ne pas simplement le partager avec tout le monde maintenant ?! Voici une 12e génération@intelSystème Core i9-12900K associé à un nouveau@SamsungPM1743 PCIe 5.0 SSD dépassant les 13 Go/s !! pic.twitter.com/oyL08KzDtV – Ryan Shrout (@ryanshrout) 30 décembre 2021

La démo commence par confirmer la vitesse d’un SSD WD Black PCIe 4.0 haut de gamme, qui atteint près de 7 Go/s. C’est rapide selon les normes de quiconque, mais le SSD Samsung Gen 5, qui est connecté via une carte interposeur PCIe 5.0, est presque le double de la vitesse du lecteur Gen 4, atteignant environ 13,8 Go/s.

En plus de ces vitesses, Samsung affirme que le PM1743 a une efficacité énergétique environ 30 % meilleure (608 Mo/s par watt) que les disques PCIe 4.0. Cette version d’entreprise arrivera en 2022 avec des capacités allant de 1,92 To à 15,36 To et dans des formats de 2,5 pouces et 3 pouces.

Quelques-uns ont demandé pourquoi nous n’affichions pas les deux disques PCIe 5.0 fonctionnant en même temps. Amende @IanCutress Voici. Les adressant indépendamment dans IOmeter pour une bande passante combinée supérieure à 28 Go/s !! https://t.co/107wlJ4wit pic.twitter.com/c8fecGkxli – Ryan Shrout (@ryanshrout) 30 décembre 2021

Dans un tweet séparé, Shrout a également montré deux disques PM1743 fonctionnant simultanément, donnant une vitesse combinée de plus de 28 Go/s, bien que le nombre limité de voies PCIe 5.0 signifiait que la carte graphique devait être retirée.

Plus tôt cette semaine, nous avons vu ce refroidisseur actif conçu pour maintenir les températures des SSD PCIe 4.0 et PCIe 5.0 NVMe M.2 à un niveau bas et les empêcher de la limitation thermique. Ces solutions robustes peuvent être nécessaires pour les disques Gen 5 tels que le PM1743 et le « Project Nighthawk » d’Adata.