Samsung Bespoke dans le test : réfrigérateur-congélateur en grand et chic

Un combiné réfrigérateur-congélateur pour les familles – qu’est-ce qu’il doit faire ? Offrant beaucoup d’espace, c’est clair, plus une division intelligente avec différentes zones de refroidissement. Aussi important : il ne doit pas consommer trop d’énergie et il doit être beau.

Un tel réfrigérateur-congélateur n’a pas besoin d’être très large et d’avoir deux portes l’une à côté de l’autre. Beaucoup d’entre vous n’ont même pas la place pour cela dans votre cuisine.

Avec sa série Bespoke, Samsung montre que la technologie moderne et beaucoup d’espace s’intègrent également dans un format classique. Nous avons le réfrigérateur-congélateur

Samsung Bespoke RL38A776ASR / EG a testé pour vous et vous montre de jolis détails.

La zone réfrigérateur du réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke est grande et spacieuse. Mais aussi la zone de congélation (Image : Peter Giesecke)

Taille pure dans le Samsung Bespoke

Le format de mon appareil de test est classique : le Samsung Bespoke est un appareil au sol avec un grand réfrigérateur en haut et un coin congélateur en dessous. Il se dresse sur une empreinte de 59,5 x 65,8 cm, avec une hauteur de 203 cm, et est aussi large que l’élément d’une cuisine équipée standard.

Le compartiment réfrigérateur a une capacité nette de 273 litres, il dispose de quatre compartiments de rangement, d’une étagère à bouteilles et de deux compartiments à légumes. Il y a aussi quatre étagères spacieuses dans la porte. C’est un espace énorme.

Rien ne passe : la clayette à bouteilles du réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke peut également être utilisée comme clayette normale. (Photo : Peter Giesecke)

J’ai pu diviser deux fois l’un des compartiments de stockage pour mettre les bouteilles debout dans le réfrigérateur. Vous pouvez obtenir de l’espace pour la première rangée de bouteilles en glissant une partie de l’étagère sous la suivante. Pour avoir de la place pour une deuxième rangée de bouteilles, vous pouvez replier cette deuxième partie. Le nom de Samsung Slide & Fold est dérivé de ce double mouvement.

Ce que j’ai particulièrement aimé : L’étagère à bouteilles n’est pas un fil machine, mais une étagère à part entière à travers laquelle rien ne peut tomber et que vous pouvez donc également utiliser pour d’autres choses. Il n’a qu’une surface ondulée pour que les bouteilles ne puissent pas rouler.

Utilisez également la zone de congélation comme réfrigérateur

Le compartiment congélateur a un volume de 114 litres, divisé en trois tiroirs. J’ai rangé les plus grosses épiceries dans les deux inférieures : provisions autocuites, légumes surgelés, poisson. Dans le tiroir du haut, un peu plus plat, je mets ce qui doit être à portée de main : glaçons, packs de glace et herbes.

Le haut des trois tiroirs de la zone de congélation du réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke n’est pas haut, mais offre beaucoup d’espace pour tout ce qui doit être accessible rapidement. (Photo : Peter Giesecke)

Vous pouvez également utiliser ces trois compartiments, c’est-à-dire toute la zone de congélation, de manière complètement différente en choisissant simplement une température différente – vous en avez le choix entre quatre :

2 degrés pour agrandir l’espace dans le réfrigérateur. La température est un peu plus basse et convient donc aux légumes, mais aussi aux gâteaux à la crème.

-1 degrés, également une extension du réfrigérateur, mais pour des aliments encore plus sensibles comme les produits carnés.

-5 degrés, pour une décongélation douce pendant la nuit, par exemple du poisson.

-17 à -23 degrés, la plage de température normale pour un congélateur. Les articles surgelés en permanence ont leur place ici, par exemple les légumes, les pizzas et les glaces.

Samsung appelle cette fonction Cool Select +.

Parois minces pour plus d’espace

Samsung a doté l’appareil de parois particulièrement fines avec une isolation élevée et appelle cet équipement Space Max. De cette façon, plus s’intègre sans dépasser les dimensions standard d’un réfrigérateur-congélateur normal à l’extérieur.

Lorsque la porte du réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke est ouverte à 90 degrés, le tiroir du bac à légumes peut toujours être retiré – même s’il devient serré, il s’adapte. (Photo : Peter Giesecke)

Les portes ne gênent jamais. Avec un angle d’ouverture de 90 degrés, tous les tiroirs peuvent être retirés, en haut et en bas. Les portes ne sont plus larges que de quelques millimètres par rapport à la largeur du réfrigérateur-congélateur. Le Samsung Bespoke peut presque se tenir devant un mur.

Je trouve également les poignées encastrées pratiques au lieu des poignées de porte attachées. C’est une bonne conception. Samsung le place en dessous ou au-dessus de la porte. Lors de l’ouverture, la main atteint l’espace entre les deux portes. D’autres fabricants placent les poignées encastrées sur le côté, ce qui peut s’avérer peu pratique si l’appareil se trouve directement devant un mur ou au ras d’autres appareils ou meubles.

Pas de poignées disgracieuses : vous pouvez atteindre la poignée encastrée de la porte du réfrigérateur par le bas, dans la zone de congélation par le haut (Photo : Peter Giesecke)

Technologie pour des températures constantes

Le Samsung Bespoke dispose de deux circuits de refroidissement distincts, également appelés Twin Cooling +. Si vous remplissez une zone de vos achats en vrac non réfrigérés et que la température baisse entre-temps, cela n’entraîne pas de fluctuations de température dans l’autre zone.

Cependant, vous pouvez utiliser Power Cool et Power Freeze pour refroidir de grandes quantités à la température souhaitée en environ la moitié du temps. Il n’y a pas de bouton dédié pour cela. Vous choisissez simplement la température la plus basse pour le réfrigérateur ou le congélateur, puis descendez d’un niveau. 2,5 heures ou 50 minutes sont ensuite refroidies avec un peu de puissance supplémentaire avant que la température réglée à l’origine ne soit à nouveau atteinte.

Vous pouvez reconnaître la fonction Power Cool par les deux gouttes avec le cristal de neige en haut à gauche (Photo : Peter Giesecke)

De plus, le Samsung Bespoke n’échange aucun air entre les zones réfrigérateur et congélateur grâce au Twin Cooling + – et donc pas d’odeurs non plus. L’appareil peut maintenir différents niveaux d’humidité dans différentes zones. Cela signifie que les fruits et légumes en particulier restent frais plus longtemps.

Sur le mur du fond de la chambre froide, vous trouverez une plaque métallique qui stocke le froid. Cela provoque une température uniforme à l’intérieur. En particulier, après avoir ouvert et refermé la porte, la température cible sera à nouveau atteinte plus rapidement. La fonction de refroidissement du métal réduit le stress dans vos aliments.

Sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, où le plastique blanc se trouve dans d’autres réfrigérateurs, vous trouverez une plaque métallique sur le Samsung Bespoke, qui garantit des températures uniformes. (Photo : Peter Giesecke)

La fonction No Frost + fait ce que son nom l’indique : aucun dépôt de glace ne se forme sur les parois des zones de congélation ou de réfrigérateur. Le Samsung Bespoke élimine en continu l’humidité de l’intérieur. De cette façon, vous économisez non seulement de l’énergie, mais aussi le dégivrage ennuyeux.

Tiroirs aux fonctions pratiques

J’ai déjà décrit la division de base du compartiment réfrigérateur ci-dessus. Les fonctions des deux tiroirs sont intéressantes.

Avec Optimal Fresh +, vous pouvez transformer un tiroir en deux. Le diviseur crée non seulement une séparation spatiale de, par exemple, la viande et les légumes, mais vous pouvez également créer ici deux zones de température différentes afin de créer des conditions optimales pour les aliments.

Vous pouvez régler l’humidité dans le compartiment à légumes Humidity Fresh + en fonction des besoins de vos fruits et légumes (Photo : Peter Giesecke)

Bien entendu, vous pouvez également régler l’humidité dans le bac à légumes. Samsung parle d’Humidity Fresh + et permet une humidité allant jusqu’à 80 %. Certains légumes l’aiment sec, d’autres préfèrent un peu plus humide.

Faible consommation d’énergie

Le réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke que j’ai testé a une consommation énergétique de 108 kWh par an. Cela le place dans la classe d’efficacité énergétique A, c’est-à-dire la meilleure possible sur l’échelle de A à G, en vigueur depuis mars 2021.

Le réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke est actuellement dans la meilleure classe d’efficacité énergétique A (Photo: Peter Giesecke)

Malgré sa taille, Samsung atteint la faible consommation grâce à diverses technologies :

Grâce à la construction de Space Max : parois minces mais bien isolées

Capteurs à l’intérieur qui mesurent les fluctuations de température et ajustent la sortie du compresseur à onduleur numérique au lieu de le laisser fonctionner à un niveau élevé en permanence

Refroidissement du métal pour des températures moins fluctuantes

No Frost + pour moins de formation de glace

Facile à utiliser dans la vie de tous les jours

Tout va bien. Mais qu’est-ce que le Samsung Bespoke a fait pour moi dans la vie de tous les jours ?

La chose la plus notable était qu’il n’a pas été remarqué. Pendant la période de test il était dans mon salon, je l’ai à peine remarqué. L’élégant réfrigérateur-congélateur fonctionne bien et silencieusement. Je suis habitué à des choses différentes des autres appareils. Samsung spécifie que le bruit de fonctionnement est de 35 dB (A), ce qui correspond à la classe d’émission sonore B.

L’affichage est simple et compréhensible : deux températures et trois boutons sur lesquels vous pouvez saisir une nouvelle température cible. (Photo : Peter Giesecke)

Si vous vous tenez devant l’appareil, vous remarquerez l’affichage, qui peut être un peu haut pour les petites personnes. Vous y trouverez les températures du réfrigérateur et du congélateur. Le Bespoke ne vous le montre qu’après avoir ouvert la porte ou lorsque vous appuyez sur l’un des boutons avec lesquels vous pouvez facilement entrer une nouvelle température cible. Ainsi, l’affichage haut placé ne semble pas être une mauvaise idée après tout, hors de la portée des mains des enfants.

Si la température dévie, ce dont vous devez être conscient, c’est-à-dire si vous n’avez pas correctement fermé la porte, un signal sonore d’avertissement retentit.

Dans toutes les couleurs et formes

Les réfrigérateurs-congélateurs sur mesure ont également l’air chic. L’appareil que j’ai testé a une surface brillante en acier inoxydable. Personnellement, cependant, je suis fan des surfaces mates. Les appareils Samsung Bespoke sont donc disponibles dans de nombreux matériaux et coloris. Ils sont également disponibles en deux tailles. Le choix t’appartient.

Si vous ne souhaitez pas combiner les deux fonctions dans un seul appareil, vous pouvez également choisir des réfrigérateurs et congélateurs sur mesure en version à une porte. Ainsi, vous pouvez installer les deux appareils dans des emplacements séparés ou, comme avec un appareil côte à côte, juste à côté l’un de l’autre. Samsung vous propose de nombreuses options – en fonction de vos goûts personnels et de votre situation de vie.

Conclusion : Convaincre dans toutes les catégories

Le Samsung Bespoke que j’ai testé répond aux exigences que de nombreuses familles placent sur une combinaison réfrigérateur-congélateur moderne avec brio :

s’intègre dans chaque cuisine

offre beaucoup d’espace

économise de l’énergie

garde les aliments frais plus longtemps

Dans ma propre cuisine, il y a un réfrigérateur avec les mêmes dimensions extérieures et la même disposition. Pourtant, la différence est frappante. En raison des parois extérieures minces et de la très bonne division à l’intérieur, je trouve beaucoup plus d’espace dans le Samsung Bespoke.

Personnellement, j’ai aussi aimé les deux tiroirs Optimal Fresh + et Humidity Fresh +. J’apprécie particulièrement l’humidité élevée dans le bac à légumes car les fruits et légumes s’y conservent plus longtemps. De ma propre expérience, j’apprécie vraiment cela.

Comme j’ai toujours choisi mes derniers réfrigérateurs-congélateurs de la meilleure classe d’efficacité énergétique, je pourrais bien imaginer opter pour le Samsung Bespoke si j’étais confronté à cette décision dès maintenant.