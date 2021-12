Elon Musk dit que SpaceX fera atterrir des humains sur Mars d’ici cinq à dix ans

En bref : Elon Musk lors d’une récente interview avec le podcasteur Lex Fridman a déclaré que dans le pire des cas, il faudra environ une décennie avant que SpaceX ne puisse faire atterrir un être humain sur Mars. Un facteur limitant clé aujourd’hui, cependant, est l’argent : il est tout simplement trop coûteux d’envoyer quelqu’un sur la planète rouge en ce moment.

Environ une demi-heure après le début de l’interview, Fridman a demandé à Musk quand il pensait que SpaceX ferait atterrir un humain sur la planète rouge. Après un délai de plus de 20 secondes pour y réfléchir, Musk a déclaré que le meilleur des cas serait d’environ cinq ans et le pire des cas serait plus proche de 10 ans.

Un facteur déterminant majeur pour amener les humains sur Mars est la conception du véhicule qui y emmènera les astronautes. « Le vaisseau spatial est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée », a déclaré Musk. Le PDG de SpaceX a ajouté que l’optimisation fondamentale de Starship minimise le coût par tonne en orbite et, finalement, le coût par tonne à la surface de Mars.

À l’heure actuelle, a déclaré Musk, l’argent est le facteur limitant. « Vous ne pourriez pas voler vers Mars pour mille milliards de dollars. Aucune somme d’argent ne pourrait vous procurer un billet pour Mars », a-t-il déclaré.

L’entrepreneur en série a clairement indiqué qu’il ne voulait pas seulement avoir des « drapeaux et des empreintes de pas » sur Mars, puis ne pas revenir pendant un demi-siècle comme nous l’avons fait avec la Lune.

Musk a déclaré plus tôt cette année sur Twitter que SpaceX visait à faire atterrir des vaisseaux spatiaux sur Mars bien avant 2030, ajoutant que la partie la plus difficile sera de construire la première base autosuffisante. D’ici 2050, Musk espère avoir un million de personnes sur Mars.