Logan Paul a fait une table en résine Game Boy Color soignée et Twitter s’est décollé

Les haineux vont détester : la seule chose à propos de l’électronique, c’est qu’ils représentent un danger pour l’environnement que vous ne pouvez pas simplement jeter à la poubelle. Il existe pratiquement toute une industrie impliquant la réutilisation d’anciens produits et la fabrication de quelque chose de nouveau. Alors si vous pouviez faire une table basse avec de vieilles Game Boys (ou tout autre gadget d’ailleurs) et plusieurs kilos de résine, pourquoi pas ?

La personnalité controversée des médias sociaux, Logan Paul, a passé son week-end de vacances de Noël sur un projet de bricolage plutôt cool. Il a pris 15 couleurs Game Boy, dont un modèle Pokémon en édition limitée, et les a enfermés dans de la résine époxy transparente. Une fois durci, il a ajouté des accents Pokéball sur les bords pour créer un plateau de table unique qui s’intégrerait bien dans le repaire de n’importe quel joueur. Il a même des lumières multicolores autour du cadre qui éclairent les Game Boys.

Il a posté quelques vidéos sur Twitter le montrant en train de le fabriquer ainsi que le produit final (ci-dessous). C’était plutôt étonnant, mais la Twittersphere étant ce qu’elle est, semblait consternée par le projet. La plupart des réactions à la table sont des commentaires parsemés de blasphèmes se lamentant sur les déchets.

la table s’illumine aussi et change de couleur pic.twitter.com/ylJ7uJMT4P – Logan Paul (@LoganPaul) 28 décembre 2021

« Il gâche tout pour les autres en rendant les pièces de rechange encore plus rares qu’elles ne le sont déjà », a déclaré un utilisateur.

« WTF ceux-là sont rares, pourquoi diable voudriez-vous les détruire comme ça au moins utiliser des gameboys non rares, » cria un autre.

La quantité d’ombre jetée sur le chemin de Paul amène à se demander s’il s’agissait vraiment de la façon dont il a utilisé les Game Boys ou plus de la culture de l’annulation en s’assurant qu’ils léchaient une personnalité qu’ils n’aiment pas. Après tout, Paul n’est pas du genre à se soucier de ce que les gens pensent et a suscité sa juste part de controverse dans le passé. Au moins un tweet a laissé entendre qu’il n’y avait que lui et non la table.

« Il doit être annulé frère, il est terrible », a déclaré le commentateur.

Bien sûr, tout le monde n’était pas un ennemi. Des partisans et d’autres sont venus à sa défense.

Je ne comprends pas pourquoi tant de gens t’en veulent pour ça. Cette table est en fait assez douce. Vous semblez également avoir fait vos recherches sur les précautions de sécurité et ainsi de suite. Si vous avez acheté tous ces Gameboys, ils sont à vous d’en faire ce que vous voulez. – VA/Artiste Lisa M (@ArtistLisaM) 29 décembre 2021

« C’est vraiment malade. Je sais pourquoi les gens se fâchent contre toi, » dit un partisan.

« Si vous pleurez pour ça, sachez que votre vie est si misérable que vous êtes en colère contre quelqu’un d’autre pour s’être amusé avec ses articles qu’il a achetés avec SON PROPRE argent. » dit un adepte.

Il aurait été intéressant de voir comment les gens auraient réagi si quelqu’un d’autre avait posté ce projet. Personnellement, je ne me soucie pas de Logan et de ses manigances, mais cela ne me dérangerait pas d’avoir une table basse comme celle-ci dans ma salle de jeux.