John Madden, légende du football et du jeu vidéo, décède à 85 ans

Pourquoi c’est important : la légende du football John Madden est décédée de façon inattendue mardi à l’âge de 85 ans. Pour les lecteurs d’un certain âge, John Madden était surtout connu comme l’homonyme de la célèbre série de jeux vidéo de football d’EA. D’autres se souviendront peut-être de lui pour avoir mené les Raiders à un championnat du Super Bowl, ou de son commentaire mémorable en tant que diffuseur pour toutes les grandes chaînes de télévision.

John Madden Football a fait ses débuts en 1988 avec son image bien en vue sur le devant de la boîte. Cette tendance se poursuivrait pendant plus d’une décennie avant qu’EA ne commence à mettre les joueurs actifs de la NFL en couverture. Pourtant, le nom de Madden a persisté et se poursuit à ce jour avec la dernière version de la série, Madden NFL 22.

Madden a joué au football à l’université, mais sa carrière professionnelle a été écourtée avant même de commencer en raison d’une blessure au genou qu’il a subie pendant le camp d’entraînement.

Amoureux du jeu, Madden a changé de vitesse et s’est lancé dans une brillante carrière d’entraîneur qui lui a finalement permis de mener les Raiders d’Oakland à un championnat au Super Bowl XI en 1976.

Après avoir pris sa retraite en tant qu’entraîneur, Madden a lancé une nouvelle carrière en tant que présentateur sportif. De 1979 à 2008, il a travaillé comme diffuseur et a appelé les Super Bowls pour tous les grands diffuseurs. Son aversion pour l’avion signifiait qu’il se rendait à chaque site en bus, qu’il surnommait le Madden Cruiser.

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il faisait du foot. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. – Le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Madden est décédé à son domicile le 28 décembre 2021.