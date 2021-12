Microsoft ajoute un panneau Jeux à Edge et certaines personnes n’en sont pas satisfaites

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft essaie depuis longtemps d’attirer les utilisateurs vers Edge en ajoutant plus de fonctionnalités. Le dernier ajout semble être un panneau Jeux, bien qu’il soit difficile d’imaginer que de nombreuses personnes passent à Edge simplement parce qu’elles peuvent jouer à des jeux occasionnels directement dans le navigateur basé sur Chromium.

Redditor u/Leopeva64-2 a repéré une bascule du bouton Jeux dans les paramètres d’apparence de la dernière version d’Edge Canary. L’activation de la fonctionnalité ajoute un bouton Jeux sur l’omnibar du navigateur, à côté de la barre d’adresse.

Cliquer sur le bouton fera apparaître un panneau sur le côté droit d’Edge rempli de titres basés sur un navigateur, dont beaucoup proviennent de la page MSN Games, triés en catégories comprenant Arcade, Board & Card, Puzzle, Sports, Casual, Microsoft classics et Suite. Cliquer sur l’un des titres le lancera directement dans le navigateur.

Edge détenait une part de 4,19 % du marché des navigateurs en novembre, selon Statcounter. Bien que ce soit plus que les 3,19% de Firefox, c’est loin des 64% du leader Chrome.

Microsoft a récemment essayé d’attirer plus de personnes sur son produit, bien que ses méthodes puissent sembler meilleures dans la salle de réunion qu’en pratique. Plus tôt ce mois-ci, la société a déclaré à ceux qui tentaient de télécharger Chrome « so 2008 » qu’Edge était meilleur ; l’application acheter maintenant, payer plus tard intégrée à Edge a suscité la colère des utilisateurs ; et il y a eu toute la débâcle de Windows 11, même si elle a depuis adouci sa position lorsqu’il s’agit de passer du navigateur par défaut.

Nous ne savons pas quand l’option du panneau Jeux arrivera pour les utilisateurs d’Edge dans d’autres canaux, en supposant que ce soit le cas, mais à en juger par les commentaires sur Reddit, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de l’ajout. « Voici le ballonnement ! » a écrit Encrypted_Curse, tandis que Nickthaskater a demandé « Pourquoi diable Edge a-t-il besoin de jeux intégrés? »