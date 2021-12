Transférer les données utilisateur d’une Nintendo Switch à l’autre

HEYSTOP Coque Compatible avec Nintendo Switch, Étui Nintendo Switch avec Protection Écran Verre trempé avec 6 poignées Couvre Pouce Absorption des Chocs et Anti-Rayures

Protection intégrale à 360 degrés - Cet étui rigide Nintendo Switch offre une protection complète de la console principale, des jeux vidéo et de l'écran, et protège parfaitement votre appareil des chutes, chocs, chocs, rayures, poussière et traces de doigt de tous les jours. Étui Dockable pour Nintendo Switch - Permettant l’accueil dans la station d’accueil, la console Hard Shell Étui pour Nintendo Switch peut être insérée dans le dock et vous évite de devoir enfiler et enlever fréquemment l’étui. Facile à installer et conception simple - Facile à mettre en place et à désactiver, avec la conception de type fractionné, vous pouvez facilement détacher le boîtier pour obtenir un plaisir supplémentaire sans supprimer la protection de la console. Toutes les découpes permettent un accès facile à tous les ports et boutons. Ultra mince et léger - Facile à tenir à la main. Sensation mince, légère et bonne au toucher. La conception en relief unique est antidérapante, durable et élégante, offrant une prise confortable qui est constamment maintenue et jouée Ce que vous obtenez - 1x Étui Nintendo Switch, 2x TPU Protection Compatible avec Nintendo Switch, 1x protecteur d'écran en verre trempé, 6 x capuchons de pouce.