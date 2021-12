Fortnite : le skin Boba Fett est désormais disponible ; Comment l’obtenir

Avec le changement de magasin le 25 décembre 2021 à 01h00 CET, et à l’occasion de la première de la série Le The Book Of Boba Fett sur Disney +, les objets de Boba Fett, de Star Wars, qui étaient précédemment annoncés , est arrivé à Fortnite Battle Royale. Voici à quoi ressemble le nouveau skin Fortnite Boba Fett. Il appartient à la saison 1 du Battle Pass of Fortnite Chapter 3. Dans cette actualité, nous vous expliquons quel est le prix, quel contenu il apporte et comment l’obtenir :

Fortnite x Star Wars : le skin Boba Fett est désormais disponible ; Comment l’obtenir?

Art officiel de Boba Fett dans Fortnite

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe d’introduction de cette nouvelle, tous les articles de Boba Fett sont arrivés dans la boutique Fortnite Battle Royale le 25 décembre. Au moment d’écrire ces lignes, tous ces articles sont répertoriés dans la section « Boba Fett » du magasin :

Tous les articles Boba Fett peuvent être trouvés dans la section « Boba Fett » de la boutique Fortnite

Voici tous les articles Boba Fett de Fortnite, ainsi que leurs prix en dindes :

Tous les objets Boba Fett dans Fortnite

Bundle Boba Fett (comprend le skin Boba Fett, l’accessoire de sac à dos Z-6 Jetpack, l’outil de récolte Vara Gaffi, l’aile delta Boba Fett Starship et le geste intégré de l’ordinateur cible en ligne) : 2 300 V-Bucks

Skin Boba Fett + Accessoire de randonnée Z-6 Power Pack + Ordinateur cible en ligne Gesture intégré : 1 500 V-Bucks

L’aile Delta du vaisseau spatial de Boba Fett : 1 200 V-Bucks

Outil de récolte Vara Gaffi : 800 V-Bucks

Un regard attentif sur le skin de Boba Fett

Comme toujours lorsque nous publions une actualité de ce type, nous vous laissons plusieurs choses dont vous devez tenir compte :

Art officiel de le skin de Boba Fett dans Fortnite

Ces objets sont achetés avec des V-Bucks, une monnaie virtuelle que nous achetons avec de l’argent réel. Le taux de change est actuellement d’environ 7,99 € pour 1 000 V-Bucks.

Ce skin et ses accessoires resteront pour une durée limitée dans la boutique Fortnite Battle Royale. Ils peuvent revenir au magasin plus tard, bien que personne ne sache quand.

Nous pouvons utiliser les accessoires sans problème dans tous les modes de jeu Fortnite : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces articles sont skins ; ils n’affectent le jeu d’aucune autre manière que des modifications visuelles.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration