Comment les Collections m’ont aidé à économiser des centaines d’euros

Souvent, nous avons tellement de fonctions à portée de main que nous sommes submergés. Comme certains d’entre vous le savent, j’ai acheté une maison et c’est un casse-tête car, comme un puzzle, il faut l’assembler en entier. De plus, ce n’est pas que j’ai trop d’argent et que tout coûte beaucoup d’argent. Dès le premier moment où j’ai utilisé les collections Microsoft Edge comme allié et cela m’a permis d’économiser des centaines d’euros, je vais vous dire comment.

Edge Collections, un puissant allié dans vos achats

Nous sommes au milieu d’un tourbillon d’achats et de pénuries supposées. Mais la réalité est que tout peut encore être acheté, même s’il y a certains retards. Dans mon cas, j’ai dû acheter les appareils électroménagers, tous. Je suis allé dans un magasin très bon marché à Madrid, moins cher que n’importe quel grand magasin, et j’ai obtenu des informations sur les appareils que je voulais et leur prix prétendument moins cher.

A partir de ce moment avec l’aide de Bing et Google (où l’un n’arrive pas, l’autre arrive) j’ai commencé à suivre les différents prix. Il notait dans un bloc-notes, à l’intérieur des Collections, où il l’avait vu moins cher, son prix, et il le consultait tous les jours. Grâce aux Collections, c’était un travail simple, je pouvais ouvrir six pages à la fois et tout consulter en quelques secondes.

Petit à petit, j’ai acquis les différents appareils et l’économie totale a atteint 550 euros. Un premier travail simple de s’organiser et de profiter du potentiel des Collections, ce qui nous permet non seulement d’avoir à portée de main tout ce qui nous intéresse mais aussi de faire des économies.

Dans le passé, j’ai également organisé des voyages à travers les Collections car cela offre la possibilité d’avoir toutes les informations nécessaires sur notre smartphone ou ordinateur portable. L’information nous accompagne et nous pouvons y accéder rapidement.