Huawei P50 Pocket est le premier téléphone à rabat pliable de l’entreprise

Même après avoir reçu un coup dur en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de l’interdiction américaine de Huawei aux États-Unis, Huawei a cessé d’innover. Au lieu de cela, Huawei s’est lancé dans la bataille des téléphones à rabat pliables avec le P50 Pocket. Le Huawei P50 Pocket est un concurrent direct du téléphone haut de gamme Samsung Flip, le Galaxy Z Flip 3.

Comme il y a beaucoup de monde dans le monde des téléphones pliables, les chances d’innovation sont déjà élevées. Les nouveaux téléphones sont de mieux en mieux, même si les améliorations ne sont pas drastiques. Ces légères améliorations et mises à jour amèneront un jour la technologie pliable à un tout autre niveau.

Le Huawei P50 Pocket est similaire à la série Z flip de Samsung, qui a un facteur de forme à clapet et est le premier du genre de Huawei. Cependant, ce n’est pas le premier téléphone pliable de Huawei. La société a sorti un appareil pliable dans le passé. Cependant, le P50 Pocket est le premier téléphone de Huawei à adopter le facteur de forme à clapet. De plus, le P50 Pocket est doté du design à double anneau que nous avons déjà vu dans Huawei P50.

Affichage

En parlant de spécifications, l’écran FHD+ OLED mesure 6,9 ​​pouces et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Étant donné que tous les produits phares passent désormais à des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé, Huawei pense également à l’avenir. Comme le prétend Huawei, il existe une couche antireflet qui réduit l’éblouissement et la réflexion jusqu’à 56% par rapport à l’iPhone 13 Pro Max.

Si vous vous souvenez de la série Galaxy Z Flip et du téléphone Razor 2 de Motorola, ils ont également des écrans plus petits pour lire les messages et obtenir des informations en un coup d’œil. Eh bien, Huawei a également un écran de couverture qui vous permet de le faire. Il y a un écran de 1,04 pouces qui montre Info météo, commandes de musique, calendrier, widgets, QR codes, navigation, et plus. L’écran circulaire a une résolution de 340×340 pixels. C’est juste à côté de la configuration de la triple caméra.

Caméra

En parlant de l’appareil photo, il y a des astuces pour configurer l’appareil photo à l’arrière. Le capteur principal est la technologie Quad Pixel 40MP, avec une ouverture f/1,79. D’autre part, la caméra secondaire est destinée aux prises de vue ultra-larges et a une résolution de 13MP avec f/2.2. Il est également large de 120 degrés. Enfin, la caméra tertiaire est un capteur à super spectre avec une résolution de 32MP et une ouverture f/1.8. Ces caméras se trouvent à l’arrière, ainsi qu’une caméra selfie d’une résolution de 10,7 MP à l’avant.

Performance

En termes de performances, le P50 Pocket n’est pas à la traîne des téléphones phares d’aujourd’hui. Le téléphone rabattable est doté du chipset Qualcomm Snapdragon 888 4G et du GPU Adreno 660. Le téléphone a deux variantes, l’une avec 8 Go de RAM et l’autre avec 12 Go de RAM. De plus, deux options de stockage sont disponibles, l’une de 128 Go et l’autre de 512 Go.

Batterie

Le P50 Pocket dispose d’une batterie de 4 000 mAh et peut se recharger avec un chargeur rapide de 40 W. Cependant, le jus de la batterie peut ne pas être suffisant car l’écran OLED et le petit écran rond peuvent consommer plus d’autonomie. Cela ne peut être déterminé qu’après des tests rigoureux.

Autres spécialités

Outre ces spécifications, le téléphone prend en charge 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.2, dispose d’un port de type C et WiFi 6. L’empreinte digitale est montée sur le côté et le téléphone se déverrouille également à l’aide de Face Unlock. Un gros inconvénient de ce téléphone est qu’il n’exécute pas les services Google ; cependant, il a celui de Huawei basé sur Android Harmony OS 2.

Comme le prétend Huawei, lors de la fermeture du P50 Pocket, il ne laisse pas un petit espace, ce qui est assez impressionnant, ce que Samsung n’a pas encore pu réaliser avec le Galaxy Z Flip 3. Plus tôt cette semaine, Oppo a également dévoilé son téléphone pliable. Par conséquent, il existe de nombreux concurrents dans le secteur des téléphones pliables. Le P50 Pocket de Huawei n’a été lancé qu’en Chine et son prix est de 8988 CNY pour le modèle de base, soit environ 1 411 $, et de 10 988 CNY pour l’édition spéciale, soit environ 1 725 $.