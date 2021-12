Ce sont les Xbox Games with Gold du mois de janvier

L’année se termine mais les annonces de l’équipe Xbox ne se terminent pas. Fidèles à leur rendez-vous à la fin de chacun de plus ils ont montré les Jeux d’Or qui seront disponibles durant le mois de janvier à réclamer. Depuis quelque temps, Games with Gold ne sont pas des titres de haut niveau et en 2022 il semble que nous aurons des jeux décents mais rien de spectaculaire. Nous allons déterminer lesquels ils sont afin que vous puissiez vous préparer.

Neurovoider, Space Invaders Infinite Gene, Aground et Radiant Silvergun sont les jeux de janvier avec l’or

Le géant de Redmond fidèle à son rendez-vous avec son public a déjà annoncé les nouveaux Games with Gold pour janvier. Comprend quatre jeux gratuits d’une valeur de 54 $ pour les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate. Les deux premiers jeux qui seront gratuits à partir du 1er janvier 2022 sont le RPG Neurovoider et le tireur vertical pour Xbox 360 Radiant Silvergun.

Pour les deux autres matchs, il faudra attendre le 16 janvier. Aground est un RPG où nous aurons de nombreuses tâches minières / artisanales. Un jeu différent et peut-être l’un des meilleurs de janvier. Le dernier jeu est un classique de la Xbox 360 Space Invaders Infinity Gene. Pour ceux d’entre vous qui aiment avoir un bon Gamescore et poursuivre des exploits, sachez qu’ils valent 2400 points, comme cela s’est produit en décembre.

Rappelons enfin que vous pouvez toujours réclamer The Escapists 2 et Insanely Twisted Shadow Planet les deux jeux de la seconde quinzaine de décembre. Comme nous l’avons déjà indiqué, ils sont gratuits avec notre abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. Comme d’habitude, les jeux Xbox 360 sont à nous pour toujours, mais les jeux Xbox One nécessitent un abonnement actif pour pouvoir jouer. Nous espérons que le mois de février nous offrira un jeu plus intéressant au sein des Games with Gold.