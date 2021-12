Tesla désactivera la fonctionnalité qui permet de jouer aux jeux dans le tableau de bord pendant que les véhicules électriques se déplacent

En bref : Tesla va publier une mise à jour qui désactivera la fonction de jeu des passagers de ses véhicules, empêchant ainsi la lecture de jeux vidéo sur la console centrale lorsqu’un véhicule électrique est en mouvement. La révélation intervient au milieu d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sur la fonctionnalité.

Plus tôt cette semaine, l’Office of Defects Investigation (ODI) de la NHTSA a lancé une évaluation préliminaire d’environ 580 000 véhicules Tesla Model 3, S, X et Y couvrant les années modèles 2017 et 2022. Il se concentre sur la fonction de jeu des passagers, en examinant spécifiquement comment elle pourrait potentiellement distraire les conducteurs. L’ODI a déclaré que le gameplay ne fonctionnait auparavant sur la console centrale que lorsqu’une Tesla était dans le parc.

Un jour après le début de l’enquête, Tesla a déclaré à la NHTSA qu’elle modifierait la fonctionnalité à la suite de discussions avec les responsables de l’agence, rapporte The Guardian. Cependant, un représentant a déclaré que l’enquête se poursuivrait malgré la mise à jour.

« La loi sur la sécurité des véhicules interdit aux fabricants de vendre des véhicules présentant des défauts présentant des risques déraisonnables pour la sécurité, y compris des technologies qui empêchent les conducteurs de conduire prudemment », a déclaré la NHTSA dans son communiqué.

Lors de l’événement Computex de cette année, Tesla a dévoilé les APU Tesla Model S et Model X Ryzen avec ses graphiques basés sur Navi 23 qui permettent de jouer à des jeux tels que Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 sur le système d’infodivertissement. Tesla a déclaré qu’elle offrait les mêmes performances de « 10 téraflops » que la PlayStation 5. La puce a récemment commencé à apparaître dans le Tesla Model Y, initialement en Chine, mais elle se dirige vers d’autres endroits.

Tesla a fait l’objet de plusieurs enquêtes de la NHTSA ces dernières années pour des allégations selon lesquelles ses voitures accéléraient soudainement (elles ne l’étaient pas), des écrans tactiles défaillants, des pétitions, des accidents mortels de pilote automatique, etc.