Le P50 Pocket de Huawei est une alternative plus sophistiquée au Galaxy Z Flip 3 qui coûte 1 400 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Huawei vient de lancer le P50 Pocket pliable pour le marché chinois. Au prix de 8 988 yuans (~ 1 411 $) pour le modèle de base 8 Go/256 Go, le P50 Pocket est un rival coûteux du Galaxy Z Flip 3 de Samsung, mais avec une touche de design supplémentaire et des spécifications puissantes qui correspondent ou battent le pliable de Samsung.

Huawei vante une charnière propriétaire pour le P50 Pocket, permettant une conception sans espace lorsque le téléphone est plié et ouvrant un écran OLED de 6,9 ​​pouces pour afficher 2 790 x 1 188 pixels à 120 Hz. Comme pour presque tous les produits phares Android 2021, le P50 Pocket est alimenté par un SoC SD 888 associé à 8 Go/256 Go ou 12 Go/512 Go de mémoire et de stockage. Il prend également en charge la carte mémoire Nano de Huawei pour une extension jusqu’à 256 Go supplémentaires.

À l’extérieur, le P50 Pocket a deux grands cercles qui abritent son système de caméra à triple matrice et un écran de couverture d’un pouce. Ce dernier peut afficher la date/l’heure, s’afficher à partir d’une variété de widgets comme la météo, l’alarme, le calendrier et le lecteur de musique, ou configuré pour afficher des informations à partir d’applications tierces.

Les caméras, quant à elles, comprennent un capteur principal large de 40 MP, un capteur ultra-large de 13 MP et un capteur « Ultra Spectrum » de 32 MP pour permettre ce que Huawei appelle la « photographie par fluorescence ». La caméra selfie est une unité de 10,7 mégapixels logée dans l’écran perforé en position centrale.

Comme le Z Flip 3, le P50 Pocket utilise un capteur d’empreintes digitales latéral mais dispose d’une batterie légèrement plus grande de 4 000 mAh (contre 3 300 mAh) et d’une prise en charge de la charge rapide de 40 W. Le prix beaucoup plus élevé de Huawei que son principal rival Samsung pourrait en faire une vente difficile, mais le manque d’applications et de services Google est ce qui pourrait l’empêcher de devenir une option grand public dans la catégorie des pliables.

HarmonyOS basé sur Android de Huawei est également assez en retard en termes de part de marché des systèmes d’exploitation, et si l’OEM décide un jour d’un lancement mondial, le P50 Pocket aura la tâche difficile de rivaliser avec des rivaux établis comme le Galaxy Z Flip 3 ou des pliables plus récents comme le Oppo Find N qui intègre les services Google.