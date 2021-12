Les premiers SSD PCIe 5.0 d’Adata et Samsung sont en route

Quelque chose à attendre avec impatience : à quelques semaines du CES 2022, nous assistons à des annonces de matériel plus intéressantes de la part des participants à l’événement. Les deux derniers étant Adata et Samsung, qui ont dévoilé leurs premiers disques PCIe 5.0 avec des performances de nouvelle génération.

Le prochain CES montre encore plus de signes de devenir un événement virtuel à part entière, avec plusieurs grands noms de l’industrie se retirant des craintes de la dernière variante d’Omicron. Cependant, le fabricant de stockage Adata a annoncé qu’il serait sur place à Las Vegas pour présenter certains de ses derniers matériels PC de marque XPG.

Parmi eux se trouvent « Project Nighthawk » et « Project Blackbird », deux prototypes de SSD m.2 PCIe 5.0 qui offrent près de deux fois les performances de lecture/écriture des disques PCIe 4.0 de génération actuelle. Pour Project Nighthawk, qui utilise un contrôleur Silicon Motion SM2508, Adata revendique des vitesses séquentielles allant jusqu’à 14 Go/s en lecture et 12 Go/s en écriture.

Le SSD Project Blackbird légèrement plus lent dispose d’un contrôleur InnoGrit IG5666 qui offre les mêmes performances de lecture, mais jusqu’à 10 Go/s en écriture. Adata note que les deux disques contiennent jusqu’à 8 To de capacité de stockage. Attendez-vous à ce que des détails supplémentaires tels que les performances IOPS, les thermiques, les prix et la disponibilité des versions grand public soient révélés lors de la vitrine.

Samsung, qui participe également au CES (pour l’instant), a dévoilé son lecteur PM1743 de nouvelle génération. Ce SSD PCI 5.0 NVMe axé sur l’entreprise utilise la mémoire V-NAND de sixième génération de l’entreprise et utilise un contrôleur propriétaire pour offrir jusqu’à 13 Go/s en lecture séquentielle (2 500 K IOPS en lecture aléatoire) et 6,6 Go/s en écriture (250 K IOPS en écriture aléatoire ).

Samsung affirme que le PM1743 fournit jusqu’à 608 Mo/s par watt, ce qui représente 30 % plus d’efficacité énergétique que les SSD de dernière génération. Le prochain disque sera proposé en versions de niveau serveur EDSFF (E3.S) 2,5 pouces et 3 pouces, et dans des capacités de stockage comprises entre 1,92 To et 15,36 To.

Samsung teste actuellement ce disque avec des fabricants de chipsets et de serveurs et prévoit de le produire en série au premier trimestre 2022.