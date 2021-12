Meilleures extensions de navigateur indispensables 2021

Chrome est le navigateur préféré de presque tout le monde, même s’il est gourmand en ressources et consomme plus de RAM. Pourtant, la plupart des internautes utilisent Google Chrome, tandis que d’autres optent pour ces alternatives Chrome. Le fait est que la plupart des utilisateurs ont accès au Chrome Web Store. C’est un endroit où vous pouvez trouver des centaines de milliers d’extensions qui vous permettent d’ajouter plus de fonctionnalités au navigateur. C’est comme la boutique d’applications des navigateurs à base de chrome.

Trouver les meilleures extensions pour un navigateur basé sur Chrome peut être mouvementé. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai compilé une liste d’extensions de navigateur indispensables qui vous permettront d’accomplir vos tâches de la vie quotidienne. Voici les meilleures extensions Chrome que vous pouvez essayer pour augmenter votre productivité et en faire plus facilement :

1. Puce

Pushbullet est l’une des premières applications que j’installe sur mon nouvel appareil, qu’il s’agisse d’un nouveau téléphone, d’un ordinateur portable ou d’une tablette. C’est l’une des applications indispensables que je reçois sur mon nouveau gadget. Il me permet de partager facilement des images, des liens et du texte sur plusieurs appareils et me permet de partager des liens, des photos et même de discuter rapidement avec mes amis, qui utilisent également Pushbullet.

Vous pouvez ajouter vos amis à l’application et partager directement ces fichiers et liens en un seul clic. Tout d’abord, vos amis doivent s’inscrire avec un e-mail, puis vous devez ajouter cet e-mail de votre côté dans l’application pour que Pushbullet fonctionne. L’application est disponible sur Android, Web, Windows, Chrome et Firefox.

Malheureusement, le développeur a supprimé la version iOS en raison des politiques strictes d’Apple, j’ai installé l’application sur mon iPhone avant qu’elle ne soit supprimée de l’App Store, et elle fonctionne toujours. Les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas télécharger Pushbullet tant qu’ils n’ont pas récupéré l’application sur l’App Store.

Disponibilité : Android | Internet | Fenêtres| Chrome | Firefox

2. Un onglet

Une autre extension utile que tout le monde devrait avoir sur son navigateur est OneTab. Cette extension permet aux utilisateurs de placer des onglets inactifs dans un endroit sûr où ils n’épuiseront plus la batterie de votre ordinateur portable. Un clic, et tous les onglets ouverts seront mis dans UN onglet.

Cette extension permet non seulement d’économiser la batterie, mais améliore également les performances en gérant les onglets de votre navigateur. Il est livré avec la possibilité d’exclure des sites Web spécifiques et d’autres options.

Disponibilité : Safari | Chrome | Firefox

3. AdGuard

AdGuard est mon outil préféré pour bloquer les publicités sur n’importe quel site Web, y compris YouTube. TBH, ça craint quand vous regardez une vidéo et que plusieurs publicités apparaissent. Ou vous naviguez sur un site Web, et il est plein de publicités que vous ne voulez pas voir. Oui, cela affecte la monétisation de cette chaîne YouTube ou de ce site Web, mais cela affecte également l’expérience utilisateur.

AdGuard vous aide à bloquer les publicités et le suivi des réseaux sociaux sur Internet. Oui, vous avez bien lu, le suivi des médias sociaux. Il a une option qui vous permet de bloquer les scripts de Facebook sur les sites Web. L’activation de cette fonctionnalité bloque le suivi de Facebook sur les sites Web. Vous pouvez télécharger AdGuard ici sur Chrome Web Stor, Firefox, Safari et sur d’autres appareils.

Disponibilité : Android | iOS | Fenêtres| Mac | Chrome | Firefox | Safari

4. Image dans l’image

Si vous souhaitez regarder une vidéo ou peut-être un film tout en travaillant dans un autre onglet de votre navigateur, cette extension de navigateur, développée par Google, est pratique. Il vous permet de lire n’importe quelle vidéo en mode PIP. L’extension Picture-in-Picture vous permet de regarder des vidéos dans un lecteur flottant tout en travaillant sur d’autres choses.

Disponibilité : Chrome

5. Bitly

Bitly est une extension de raccourcissement de lien qui vous permet de créer une version plus courte d’URL longues ainsi qu’une fonction de suivi et d’analyse des liens. Avec l’extension Chrome ou Firefox, vous pouvez directement raccourcir une longue URL et l’utiliser n’importe où sur Internet. Cela rend les liens longs propres et conviviaux.

Disponibilité : Android | iOS | Internet | Chrome | Firefox

6. Polices Ninja

Les concepteurs Web et les graphistes recherchent de nouvelles polices et veulent savoir quel site Web utilise quelle police. Pour ceux qui souhaitent obtenir des détails sur les polices d’un site Web, Fonts Ninja est la meilleure extension disponible. Vous pouvez mettre des polices en signet, acheter des polices premium en un seul clic sans avoir à chercher et à chercher un endroit pour les acheter en un seul clic. Fonts Ninja propose également des logiciels Windows et Mac qui vous permettent de concevoir avec des polices avant de les acheter. Visitez simplement le lien ci-dessous et il déterminera votre système d’exploitation et téléchargera en conséquence. C’est un outil pratique pour les concepteurs qui ne sont pas sûrs des polices mais qui souhaitent d’abord tester leur conception.

Disponibilité : Mac | Fenêtres| Chrome | Firefox | Firefox

7. Miel

Honey est l’une des extensions les plus intéressantes, acquise par PayPal en 2019. Elle permet aux utilisateurs d’économiser de l’argent en proposant des offres et des coupons sur de nombreuses plateformes. Le miel est une bouée de sauvetage lorsqu’il s’agit de faire des achats en ligne. En un seul clic, vous obtenez tous les coupons possibles pour un produit et les utilisez pour obtenir une remise. Si vous êtes une personne qui achète toujours des choses sur des sites Web en ligne, l’extension Honey est un régal pour vous. De la pizza aux voyages en passant par les chaussures, l’extension Honey peut vous faire économiser beaucoup d’argent sur plus de 30 000 sites Web.

Disponibilité : Chrome | App Store | Google Play Store

8. Alerte de mot de passe

Cet outil semble ne rien faire à l’avant mais fonctionne en arrière-plan. C’est l’un des éléments essentiels que vous devriez avoir sur votre navigateur. Password Alert est développé par Google et vous alerte si vous avez déjà utilisé un mot de passe particulier auparavant. Fondamentalement, il garde une trace de vos mots de passe enregistrés dans Google Chrome et vous avertit de ne pas utiliser de mots de passe faibles ou de mots de passe déjà utilisés sur de nouveaux sites Web. Il analyse également vos mots de passe dans les bases de données divulguées et vous alerte afin que vous puissiez les modifier avant qu’il ne soit trop tard.

Google a maintenant été intégré à Google Chrome lui-même, mais vous pouvez toujours le télécharger depuis Chrome Web Store.

Disponibilité : Chrome

9. Paroles Spotify

Il fut un temps où Spotify intégrait les paroles, puis un jour, ils se sont séparés de la société qui fournissait les paroles des chansons. J’ai raté ça, et en cherchant, je suis tombé sur une extension qui fournit les paroles de Spotify directement dans votre navigateur. L’extension n’est pas aussi bonne que la fonctionnalité d’origine, elle comporte des bugs, mais elle fonctionne tout de même très bien.

Disponibilité : Chrome

10. Grammaire

Grammarly est l’une des extensions les plus intéressantes et les plus intéressantes, qui peut vous éviter beaucoup de fautes de frappe. Pour les écrivains, c’est un sauveur. Cela mettra en évidence vos fautes de frappe les plus embarrassantes et vous évitera l’humiliation. Grammarly a parcouru un long chemin depuis sa création. Bien qu’il soit disponible gratuitement, mais en tant qu’outil payant, il est livré avec des fonctionnalités plus puissantes. Pourtant, c’est un outil qui grandit rapidement, mais ne vous y fiez pas trop ; la relecture est toujours meilleure.

Disponibilité : Android | Internet | Chrome | Firefox | Autres applications

11. ColorZilla

Pour les concepteurs, en particulier les concepteurs de sites Web, cette extension fonctionne comme une baguette magique. Vous pouvez choisir n’importe quelle couleur sur n’importe quel site Web sans creuser dans le code du site Web. Cliquez simplement sur l’extension et des options apparaîtront pour choisir la couleur, et le code de couleur pour la couleur spécifique sera copié dans le presse-papiers.

Disponibilité : Chrome | Firefox

Déposez vos extensions de navigateur préférées dans les commentaires ci-dessous !