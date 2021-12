Intel s’excuse auprès de la Chine après avoir mis en garde ses fournisseurs contre la région du Xinjiang

Une patate chaude : Intel a présenté ses excuses à la Chine à la suite d’une lettre aux fournisseurs dans laquelle elle les exhortait à ne pas s’approvisionner en produits ou en main-d’œuvre dans la région du Xinjiang. La déclaration a déclenché une réaction violente dans le pays et a conduit à des appels au boycott des produits Intel.

Dans une lettre annuelle aux fournisseurs datée de décembre 2021, Intel a écrit qu’il « est tenu de s’assurer que notre chaîne d’approvisionnement n’utilise pas de main-d’œuvre ou n’utilise pas de biens ou de services de la région du Xinjiang » en Chine, à la suite des restrictions mises en place par « plusieurs gouvernements ». «

La région du Xinjiang abrite une grande partie de la population musulmane ouïghoure de Chine. Les groupes de défense des droits humains prétendent depuis longtemps qu’ils sont souvent détenus dans des camps de « rééducation » et utilisés comme travail forcé qui alimente les chaînes d’approvisionnement mondiales de la technologie et de la vente au détail.

La Chine nie les accusations, qualifiant les camps de « centres de formation professionnelle » conçus pour lutter contre la pauvreté et l’extrémisme religieux.

La lettre a déclenché une réaction contre la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo et les médias d’État du pays, beaucoup appelant au boycott d’Intel. CNN rapporte que le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, a qualifié la déclaration d’« absurde » et a averti qu’Intel « mord la main qui la nourrit ».

Wang Junkai, une pop star chinoise qui a été ambassadeur de la marque Intel Core, a déclaré qu’il avait rompu les liens avec la société en raison de sa déclaration. « Les intérêts nationaux sont avant tout », a-t-il déclaré.

Intel a répondu au tollé par une déclaration en chinois jeudi sur ses comptes officiels WeChat et Weibo. « Nous nous excusons pour les problèmes causés à nos clients chinois respectés, à nos partenaires et au public. Intel s’engage à devenir un partenaire technologique de confiance et à accélérer le développement conjoint avec la Chine », a déclaré la société. Il a ajouté qu’il respectait « la sensibilité de la question en Chine ».

Il semble que tout le monde en Chine ne soit pas convaincu par la réponse de Chipzilla. « Les excuses d’Intel sont-elles sincères ? » était à la mode sur Weibo plus tôt dans la journée.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que « les allégations liées au Xinjiang, telles que le travail forcé », sont « des mensonges des forces anti-chinoises des États-Unis ».

« Nous prenons note de la déclaration et espérons que la société concernée respectera les faits et distinguera le bien du mal », a-t-il ajouté.

Intel compte 10 000 employés en Chine, qui était son plus gros client en 2020, générant un chiffre d’affaires net de 20,26 milliards de dollars. Mais ce n’est pas le seul géant américain de la technologie à avoir des liens étroits avec la nation asiatique. La Chine est également l’un des plus grands marchés d’Apple ; un rapport récent affirme que le PDG Tim Cook a signé un accord d’investissement secret de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois pour aider l’entreprise à réussir dans le pays