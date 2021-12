La NHTSA étudie la fonctionnalité de jeu de passager de Tesla

En bref : le bureau d’enquête sur les défauts (ODI) de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a lancé une évaluation préliminaire de la fonctionnalité de jeu sur certains modèles Tesla. Plus précisément, l’agence souhaite déterminer si la fonctionnalité est une distraction pour les conducteurs, même si ce ne sont pas eux qui jouent.

L’évaluation de l’ODI couvre les variantes Tesla Model 3, S, X et Y 2017-2022 et se concentre sur une fonctionnalité appelée Passenger Play qui permet de jouer à certains jeux sur l’écran de la console centrale pendant que le véhicule est en mouvement. L’ODI craint que cette fonctionnalité puisse distraire les conducteurs et augmenter la probabilité d’un accident.

La grande mise à jour de vacances de Tesla a récemment ajouté le Sonic the Hedgehog original à Tesla Arcade, en plus de fonctionnalités supplémentaires et de diverses modifications de l’interface utilisateur.

Selon l’ODI, le gameplay sur les écrans Tesla ne fonctionnait auparavant que lorsque le véhicule était en stationnement.

L’évaluation préliminaire vise à évaluer le potentiel de distraction du conducteur, y compris à quelle fréquence et dans quels scénarios la fonction est couramment utilisée.

Combiné au mode Pilote automatique de Tesla, il n’est pas impossible que les conducteurs se désengagent totalement de l’attention portée à la route pour jouer à un jeu sur la console centrale. Bien qu’un tel scénario soit sans aucun doute l’objectif des systèmes de conduite autonome, nous sommes encore loin d’atteindre ce niveau de capacité.

Même un rapide coup d’œil vers le bas pour voir comment un passager progresse dans un jeu pourrait avoir des conséquences fatales.