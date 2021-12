Ubisoft dit qu’il ne reculera pas devant les NFT, qu’il s’en tiendra à ses « principes »

Une patate chaude : la majorité des réactions des gens aux sociétés de jeux essayant d’introduire des jetons non fongibles (NFT) dans les jeux ont été pour le moins négatives. Mais Ubisoft n’est pas rebuté par ce que beaucoup considèrent comme une autre saisie d’argent sans vergogne, et il a bien l’intention de faire avancer ses plans tout en restant fidèle à ses « principes ».

Ubisoft étudie les titres de blockchain via son laboratoire d’innovation stratégique depuis au moins 2018, et le PDG Yves Guillemot est un membre fondateur de la Blockchain Gaming Alliance. Ce mois-ci, le studio a annoncé qu’il ajouterait des articles cosmétiques basés sur NFT à Ghost Recon Breakpoint.

La vidéo d’annonce de la plate-forme Quartz d’Ubisoft a vu un déluge d’aversions, et il semble que personne n’achète les NFT Ghost Recon. Un rapport publié plus tôt cette semaine a montré que seulement huit articles avaient été vendus, le plus cher pour 40 XTZ (environ 166 $ sur la base de la valeur de Tezos) et le moins cher pour un seul XTZ, soit environ 4,17 $.

Compte tenu de toutes les relations publiques négatives, on pourrait imaginer qu’Ubisoft suivrait GSC Game World, qui a abandonné son projet d’inclure les NFT dans Stalker 2 à la suite d’une réaction massive des fans. Mais Ubisoft n’est pas devenu la société de jeux vidéo la plus détestée au monde en écoutant l’opinion publique.

Dans une interview avec Decrypt, qui appartient à une société de cryptomonnaie, le directeur technique de la blockchain d’Ubisoft, Didier Genevois, a déclaré que la société n’abandonnait pas ses plans NFT et qu’elle « resterait fidèle » à ses principes.

« Nous avons reçu beaucoup de commentaires depuis l’annonce, et nous entendons à la fois les encouragements et les inquiétudes », a-t-il déclaré. « Nous comprenons d’où vient le sentiment envers la technologie et nous devons continuer à en tenir compte à chaque étape du processus. »

« Cette expérience vise à comprendre comment la proposition de valeur de la décentralisation peut être reçue et adoptée par nos acteurs. Nous savons que c’est un changement majeur qui prendra du temps, mais nous resterons fidèles à nos trois principes.

Ces principes auxquels Genevois fait référence sont « d’utiliser la technologie de manière responsable » et de « construire un environnement sûr » pour que les joueurs explorent le fonctionnement des NFT, « ne tirer parti que des chaînes de blocs de preuve de participation écoénergétiques » et « se concentrer sur des propositions de valeur significatives pour joueurs qui profitent de leur expérience de jeu.

Rien de tout cela n’explique pourquoi les gens devraient se soucier des NFT ou comment ils améliorent une expérience de jeu, bien sûr, mais cela n’a pas empêché Ubisoft de doubler. Guillemot aurait dit aux travailleurs que les joueurs finiraient par les accepter de la même manière qu’ils l’ont fait avec les DLC, les articles cosmétiques, les passes de saison, etc., des domaines qu’Ubisoft connaît trop bien.

Un syndicat français des travailleurs du jeu vidéo représentant les employés d’Ubisoft a récemment publié une déclaration qualifiant la technologie blockchain et NFT d' »inutile, coûteuse et écologiquement mortifiante », rapporte PCGamesN.

Ubisoft est confronté à plus que de simples critiques de la part des joueurs. Un rapport récent a affirmé qu’il perdait rapidement des travailleurs dans ce qu’on appelle un « grand exode » et « l’artère coupée ».