Tous ces fondateurs / PDG de la technologie se sont éloignés pour un passage avant de revenir plus tard à la barre, sauf…

Michael Dell : Après avoir été PDG pendant deux décennies, Dell a quitté le poste pour le président de l’époque, Kevin Rollins. Dell est resté président du conseil d’administration de l’entreprise et en janvier 2007, il a repris ses fonctions de PDG à la demande du conseil d’administration de l’entreprise.

Steve Huffman : a créé Reddit avec son camarade de classe Alexis Ohanian en 2005 et a vendu le site à Condé Naste un an plus tard pour poursuivre d’autres projets. Huffman a admis plus tard qu’il regrettait d’avoir vendu le service et il est revenu en tant que PDG en 2015 après la controverse entourant la chef par intérim Ellen Pao.

Steve Jobs : Forcé de quitter Apple après avoir perdu une lutte de pouvoir avec le PDG John Sculley (1983-1993). Jobs a raconté plus tard que cela l’avait libéré pour entrer dans l’une des périodes les plus créatives de sa vie, qui comprenait la co-fondation du Graphics Group qui deviendrait plus tard Pixar Studios. Jobs est revenu à Apple en tant que PDG en 1997.

Larry Page : En tant que PDG de Google de 1998 à 2001, Page s’est retiré en août de la même année pour laisser Eric Schmidt guider l’entreprise à travers ses difficultés de croissance initiales et son introduction en bourse, notamment en donnant plus de crédibilité aux investisseurs que le co-vingtaine les fondateurs Page et Sergey Brin le pouvaient. En 2011, Page a repris son rôle de PDG de Google, puis de PDG de la société mère, Alphabet Inc. Il a pris sa retraite de ce poste vers la fin de 2019.

Jeff Bezos : Fondateur d’Amazon en tant que librairie en ligne en mai 1996, Bezos a toujours été le PDG de l’entreprise.