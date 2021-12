Radioshack Veut Généraliser La Crypto Monnaie

En un mot : certaines marques sont perçues comme étant tout simplement trop mémorables pour disparaître, même si Father Time a évolué. RadioShack en est un exemple, du moins selon ses derniers propriétaires, qui le relancent en tant que société de cryptomonnaie.

L’entreprise centenaire était autrefois un acteur majeur dans le domaine de l’électronique grand public, mais cette époque est révolue depuis longtemps. RadioShack a déposé son bilan en 2015, puis à nouveau en 2017, avant d’être repris par son dernier propriétaire, Retail Ecommerce Ventures (REV) en novembre 2020.

Sur le site Web de RadioShack, la société décrit son plan visant à généraliser la crypto-monnaie. En bref, ils pensent que le meilleur moyen pour la crypto de devenir plus grand public est qu’une marque établie avec une histoire dans la technologie montre la voie. La première phase de ce plan implique un échange de jetons que la société explique avec des détails angoissants sur plusieurs documents.

« RadioShack a un objectif : la distribution et l’utilisation par des millions d’individus, mais peut-être plus important encore, par des centaines de grandes entreprises de premier ordre comme passerelle pour devenir des sociétés de blockchain. »

Pour une entreprise qui souhaite combler le « fossé générationnel entre l’acheteur moyen de crypto et le décideur commercial moyen », le plan manque de la simplicité à laquelle on pourrait s’attendre.

Notamment, RadioShack s’associe à Atlas USV sur le projet, qui est dirigé par Tai Lopez et Alex Mehr, l’équipe derrière REV (qui a acheté RadioShack l’année dernière).

Si vous débutez dans la cryptomonnaie, je vous recommanderais simplement d’acheter des pièces via un échange établi et de conserver les éléments complexes pour plus tard une fois que vous aurez développé une meilleure compréhension des échanges de jetons, des contrats intelligents, etc.