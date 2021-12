Marvel publie le teaser officiel de « Doctor Strange dans le multivers de la folie »

Cela fait plus d’une semaine que Spider-Man : Pas de chemin à la maison est dehors. Le film est fantastique, et il ne faut le regarder qu’en IMAX 3D. Je ne donnerai rien d’autre que ce qu’il y a une bande-annonce de Doctor Strange : Dans le multivers de la folie à la fin du film. Cependant, si vous n’avez pas vu le film et que vous attendiez la bande-annonce, Marvel Studios a officiellement publié le teaser en HD pour tout le monde, ainsi qu’une affiche officielle.

Affiche officielle de Doctor Strange dans le multivers de la folie | via Marvel Studios

Attention : possible ‘Spider-Man : Pas de chemin à la maison‘ Spoilers à venir

La bande-annonce semble commencer par les conséquences de Spier-Man: No Way Home, dans lequel le docteur Strange jette un sort, même après avoir été averti par Wong, qui était censé faire oublier à tout le monde qui était Spider-Man. En raison de l’interruption continue de Peter, le sort contre-attaque et certaines personnes de Multiverse qui connaissent Peter Parker se retrouvent dans cet univers. Il semble que le multivers de la folie commence là où Pas de chemin à la maison et WandaVision prend fin. Strange demande de l’aide à Wanda dans la bande-annonce et peut être vu plus tard demander Mordo pour de l’aide également, qui était un allié du docteur Strange dans le premier film. La bande-annonce dévoile un docteur Strange diabolique, peut-être Étrange Suprême, que nous avons déjà vu lors de la série What If… de Marvel. Le film sortira en salles le 6 mai 2022. Regardez la bande-annonce officielle de Marvel Studios’ Docteur Strange dans le multivers de la folie bande annonce.