Microsoft Teams Rooms améliore l’expérience d’appel

De Microsoft vient l’annonce de nouvelles améliorations dans l’expérience avec les salles au sein de Microsoft Teams. L’objectif est d’aligner les expériences Meet Now et d’appel sur le bureau Teams. Le bouton sera remplacé. « Nouvelle rencontre » dans la salle Teams avec Meet (alias Meet Now). D’autre part, le géant de Redmond modifie également le bouton à l’intérieur du pavé numérique avec un bouton d’appel.

Teams cherche à améliorer l’expérience utilisateur dans les salles

Revenons au bouton Meet. Avec lui, les utilisateurs peuvent démarrer une réunion ad hoc en un clic et inviter des participants. L’application offre aux utilisateurs la possibilité de passer des appels PSTN lorsqu’ils sont disponibles. Nous pouvons également avoir le point d’entrée pour les appels P2P dans les équipes, les appels de groupe Teams et les appels des utilisateurs P2P.

Sur la page d’accueil, les utilisateurs peuvent voir les nouveaux boutons Réunion et Appel, qui remplacent les boutons « Nouvelle rencontre » Oui « Pavé numérique ». Les utilisateurs peuvent sélectionner le bouton Réunion pour démarrer une réunion. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter un participant à partir du contrôle de recherche de liste pour inviter d’autres personnes à la réunion.

L’application d’appel fournit des points d’entrée pour composer un numéro (plan d’appel requis), ainsi que la possibilité de rechercher des personnes dans votre organisation pour passer un appel de groupe ou P2P.

Selon que nous ayons un plan d’appel national ou international ou si le téléphone est configuré via Teams, le pavé numérique est disponible pour que les utilisateurs composent un numéro. Bien entendu, vous pouvez rechercher des utilisateurs dans l’organisation ou dans ceux avec lesquels vous avez une relation pour passer des appels P2P.

Les appels SIP URI devront attendre

Les appels URI SIP ne sont pas encore disponibles en mode Teams uniquement, mais nous pouvons configurer notre appareil en mode « Skype Entreprise et Microsoft Teams (par défaut) » pour avoir un point d’entrée SIP URI dans l’application appelante.

De plus, les utilisateurs ont également le bouton « Entrez un URI » présent dans l’application appelante et permet aux utilisateurs de composer sur un URI SIP.

Cette modification s’applique uniquement si les salles Teams s’exécutent uniquement dans les modes Microsoft Teams ou Skype Entreprise et Microsoft Teams (par défaut). Avec ce changement, toutes les fonctionnalités des appels P2P et des appels de groupe qui étaient auparavant dans le bouton « Nouvelle rencontre » passe à Appel. Pour les clients utilisant des appels URI SIP via Skype Entreprise, le point d’entrée Entrer l’URI SIP est disponible dans les modes Microsoft Teams (par défaut) et Skype Entreprise sous Appel.

La version 4.11.xx.0 de l’application Microsoft Teams Rooms qui intègre ces changements commencera à être déployée à la mi-janvier et devrait être terminée à la mi-février 2022.