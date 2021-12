TikTok ouvre 300 cuisines fantômes pour proposer des tendances culinaires rendues célèbres par les créateurs

En bref : le service de réseautage social axé sur la vidéo TikTok, dans un mouvement surprise, a annoncé un partenariat avec Virtual Dining Concepts (VDC) pour donner vie à certaines des tendances alimentaires les plus populaires de la plate-forme.

TikTok Kitchen sera une marque de livraison uniquement. Le service fonctionnera à partir de restaurants existants en tant que cuisines fantômes, VDC promettant aux restaurateurs la possibilité de gagner jusqu’à 500 $ ou plus de bénéfices par jour en échange de l’utilisation de leur équipement et de leur personnel pour cuisiner pour la marque.

Le concept peut sembler étrange, mais sa popularité augmente. VDC, par exemple, est également à l’origine de MrBeast Burger, le service de commande de nourriture en ligne uniquement créé par la personnalité Internet Jimmy Donaldson (MrBeast sur YouTube) il y a un an. Le service opère actuellement dans plus de 1 000 cuisines fantômes en Amérique du Nord et en Europe.

VDC a déclaré que les plats célébreraient les tendances alimentaires rendues célèbres par les créateurs de TikTok, notamment les hamburgers smash, les côtes de maïs et les pâtes feta cuites au four. Les détails complets ne sont pas encore connus, mais VDC note que TikTok Kitchen aura environ 25 SKU à un moment donné avec un temps de préparation moyen de huit à 10 minutes.

TikTok Kitchen vise à lancer avec 300 emplacements et espère avoir 1 000 emplacements ouverts d’ici la fin de 2022.

Pensez-vous que c’est une bonne idée pour TikTok de s’aventurer et de tester de nouveaux modèles commerciaux comme celui-ci, ou devraient-ils simplement s’en tenir à ce qu’ils savent – ​​les médias sociaux – et continuer à faire ce qui a fonctionné jusqu’à présent ? En tant que gastronome, je suis intrigué par l’opportunité d’essayer de nouveaux plats, mais je ne sais pas si je suis convaincu par le concept de cuisine fantôme. Avec ce modèle, la réputation de personne n’est vraiment en jeu, ce qui pourrait permettre aux restaurants partenaires de servir plus facilement des plats de qualité inférieure et de ne pas trop se soucier des mauvaises critiques.