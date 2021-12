Double Fine travaille sur de nouveaux projets après Psychonauts 2

Le studio américain Double Fine, dirigé par le charismatique Tim Schafer, était la dernière acquisition avant Zenimax. Ce studio a une feuille de route incroyable avec des histoires qui ont démontré un style et une personnalité uniques. Tout a commencé avec Tim Schafer qui travaillait sur Monkey Island et depuis lors, ils n’ont cessé de grandir. Le premier jeu comme Double Fine était Psychonauts lui-même qui est sorti sur toutes les plateformes en 2005. Maintenant, le studio a annoncé qu’il travaillait sur plusieurs titres.

Double Fine veut offrir plus d’un jeu

Ce ne serait pas quelque chose de nouveau, dans le passé, nous avons déjà vu comment ils ont proposé des remasterisations de leurs classiques tels que Full Throttle, Day of Tentacle ou Grim Fandango. Ce studio a un talent unique pour la narration et ils veulent en dire beaucoup sous le label Xbox Game Studios.

« Le studio se divise en plusieurs équipes et lance différents projets qui, nous pensons, vous plairont. » Une déclaration d’intention qui montre que Double Fine peut gérer plus d’un projet et que son style et son label de qualité sont garantis.

« Nous aimons l’expérimentation ici chez Double Fine. Chaque jeu est une opportunité d’explorer de nouvelles idées, de nouveaux styles visuels ou de jeu, des émotions et bien plus encore »explique l’étude. La bonne chose à propos de Double Fine, c’est que nous ne savons pas de quoi parlera leur prochain jeu ni quel style visuel ils adopteront. Bien sûr, l’étude a assuré que l’une de ses idées n’était pas de lancer Psychonauts 3. Les histoires de Razputin devront attendre une future suite de l’histoire.

Le jeu de Double Fine a remporté d’innombrables prix cette année. Sa façon de gérer les différents problèmes mentaux et le développement des niveaux est un délice pour tout joueur. Chez Double Fine, ils misent plus sur les histoires que sur les graphismes et le résultat est sensationnel.