Stockez vos fichiers dans le cloud ou sur vos appareils avec Dropbox

WD - My Passport for Mac 2To - Disque dur externe portable pour Mac avec protection par mot de passe, compatible Time Machine

Compatible avec Genius. Le stockage portable My Passport pour Mac fonctionne immédiatement avec les appareils Mac, ce qui vous permet de continuer votre périple sans vous arrêter. Glissez et déposez simplement des fichiers vers ou depuis ce stockage, ou configurez une routine de sauvegarde avec le logiciel Time Machine d’Apple pour protéger le contenu de votre vie numérique : photos, vidéos, musique et documents. Fonctionne à la perfection. Le disque My Passport pour Mac comprend des cbles USB-C et USB-A qui vous permettent d'enregistrer le contenu de demain avec les ordinateurs Mac d'aujourd'hui et d'hier. Verrouillé. Le chiffrement matériel aes 256 bits intégré au disque My Passport pour Mac avec protection par mot de passe permet de protéger le contenu de votre vie numérique. Activez simplement la protection par mot de passe et définissez votre propre mot de passe personnalisé à l'aide de WD Discovery. Compatible avec les réseaux sociaux. Le logiciel WD Discovery inclus vous permet de vous connecter aux services de stockage dans le cloud et aux réseaux sociaux les plus populaires tels que Facebook, Dropbox et Google Drive. Importez, organisez et partagez de façon Transparente vos photos, vidéos et documents sur le disque My Passport pour Mac pour sauvegarder votre vie sociale en ligne. Wd Discovery peut également gérer votre disque à l'aide de WD Drive utilities. Une confiance soutenue. Personne ne sait ce qui vous attend sur votre parcours. C'est pourquoi WD construit des disques répondant aux exigences les plus strictes en matière de durabilité et de fiabilité à long terme. Qui plus est, il est livré avec une garantie limitée de 3 ans. Compatibilité : macOS 10.13+ (peut nécessiter un reformatage pour d'autres systèmes d'exploitation et la compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur)