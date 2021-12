Ce petit ornement de Noël Nintendo Switch dispose d’un écran fonctionnel

En bref : La collecte d’ornements pour arbres de Noël est l’une des nombreuses traditions des fêtes auxquelles les gens participent à cette période de l’année. Mais pour un YouTuber, acquérir un ornement cette année est devenu un peu un projet.

L’ingénieur logiciel et amateur de matériel autoproclamé a déclaré qu’il avait été inspiré pour créer son propre ornement électronique après avoir vu l’ornement de cheminée électronique de Tom Archer en 2018. Il a commencé avec un petit écran LCD et un module de microcontrôleur encore plus petit, et avant longtemps, a trouvé lui-même en train de concevoir une Nintendo Switch miniature.

En bricolant avec certains logiciels de conception, le YouTuber a proposé une réplique à l’échelle 1/5 qui utilise de minuscules boutons pour rendre les manettes Joy-Con cliquables. L’électronique et l’assemblage personnalisés, qui impliquaient l’utilisation de pâte à souder, de circuits imprimés personnalisés et de nombreux condensateurs et résistances, sont encore plus impressionnants. Il y a aussi un assemblage de carte microSD et bien sûr, le module de contrôle.

Le châssis Switch a été imprimé en 3D à l’aide d’un service en ligne et après un peu de peinture, de programmation et d’assemblage final, le minuscule ornement Switch était terminé.

Il utilise le Wi-Fi intégré pour charger de petits fichiers GIF et les lire à l’écran, simulant ainsi le jeu. Le tout a fière allure, bien que l’arrière de l’ornement soit exposé et pourrait probablement utiliser une sorte de revêtement pour compléter l’esthétique.

Si vous souhaitez créer quelque chose de similaire, vous pouvez récupérer tous les fichiers de conception requis sur GitHub.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des éléments intelligents, amusants ou intéressants du Web.