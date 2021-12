Le premier Hummer EV sort de la chaîne de montage, inaugurant l’avenir électrique de GM

Regard vers l’avenir : Le tout premier GMC Hummer EV est sorti de la chaîne de montage et entre les mains de son propriétaire en attente, signalant la première étape de la transition de GM vers un avenir entièrement électrique. Le constructeur automobile a déclaré que le Hummer est le premier des nombreux véhicules grand public à base d’Ultium attendus dans les années à venir. En fait, la société prévoit 30 modèles de véhicules électriques différents dans le monde d’ici 2025, dont les deux tiers seront disponibles en Amérique du Nord.

En mars, GMC a vendu aux enchères le VIN 001 de l’édition 1 GMC Hummer HV à Barrett-Jackson. Le camion frappant, qui développe une puissance estimée à 1 000 chevaux et un couple de 11 500 lb-pi, a un prix de départ de 110 295 $, mais le VIN 001 a rapporté 2,5 millions de dollars aux enchères. Les bénéfices ont été reversés à la Fondation Tunnel to Towers, une organisation créée à la mémoire du premier intervenant du 11 septembre Stephen Siller.

Le nouveau Hummer est alimenté par la plate-forme de batterie Ultium de GM et offre des fonctionnalités pratiques comme les quatre roues directrices avec CrabWalk pour une maniabilité améliorée, une suspension pneumatique adaptative qui peut surélever le véhicule jusqu’à six pouces pour un meilleur dégagement et l’assistance au conducteur Super Cruise de GM. Avec la fonction Watts to Freedom sélectionnable par le conducteur, vous pouvez vous attendre à ce que les sprints de 0 à 60 mph prennent environ trois secondes – c’est impressionnant pour un véhicule de cette taille.

De plus, GM vise à éliminer toutes les émissions d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035 et à être neutre en carbone d’ici 2040.

Les parties intéressées peuvent réserver un Hummer EV sur le site Web de GMC.