Les chaînes Disney reviennent sur YouTube TV après une brève disparition

Récapitulatif : YouTube et Disney ont atteint une impasse à la fin de la semaine dernière qui a entraîné la disparition de 18 chaînes appartenant à Disney de YouTube TV. Comme YouTube l’a expliqué, ils s’associent à des propriétaires de contenu pour proposer diverses chaînes sur YouTube TV et, parfois, ces accords doivent être renouvelés. Malgré des négociations de plusieurs mois, les deux parties n’ont pas pu parvenir à un accord jugé équitable avant l’expiration du contrat existant. Les chaînes ont donc été retirées du service de streaming de YouTube.

YouTube TV a diminué son tarif mensuel de 15 $, passant de 64,99 $ à 49,99 $, pour refléter le changement.

Des têtes plus froides ont apparemment prévalu au cours du week-end alors que les deux parties sont retournées à la table des négociations et ont pu conclure un nouvel accord. Cela signifie que toutes les chaînes qui ont été retirées, y compris ABC, FX, National Geographic et la famille de chaînes ESPN, sont revenues. Il en va de même pour le prix d’origine de 64,99 $.

YouTube a déclaré qu’il honorerait toujours la remise promise de 15 $, qui sera appliquée en tant que crédit unique pour tous les clients qui ont été touchés par la situation. Cela vaut également pour toute personne qui a lancé le processus d’annulation. Tant que vous reprenez votre abonnement avant de perdre l’accès, vous bénéficierez toujours du crédit de 15 $.

YouTube TV fait partie d’une poignée de services over-the-top qui fournissent du contenu sur Internet, en contournant les plates-formes traditionnelles de câble, de satellite et de diffusion. Les alternatives populaires incluent Hulu Live TV (également détenue par Disney) et Sling TV, une filiale de Dish Network. Sony exploitait également un service de télévision en streaming appelé PlayStation Vue, mais l’a fermé début 2020 pour se concentrer sur les jeux.