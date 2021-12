Le premier ordinateur portable de jeu de marque UltraGear de LG contient des graphiques Tiger Lake de 11e génération et RTX 3080

Quelque chose à espérer : les offres d’ordinateurs portables de LG ont gardé les choses légères et stables avec la série Gram axée sur la productivité, mais la société entre maintenant dans la catégorie des ordinateurs portables de jeu avec l’UltraGear 17G90Q. Il s’agit d’un ordinateur portable puissant et élégant qui sera présenté sur le stand CES de LG, où la société révélera également des informations sur les prix et d’autres détails.

Sur le papier, le prochain UltraGear 17G90Q semble être un solide début d’ordinateur portable de jeu. LG aurait pu simplement annoncer une nouvelle sous-marque accrocheuse pour cette machine, mais l’utilisation par la société de la marque UltraGear suggère qu’un emballage raffiné, haut de gamme (et coûteux) peut être attendu ici.

Alimenté par le processeur Intel Tiger Lake série H et un GPU RTX 3080 Max-Q, le 17G90Q arbore un écran IPS 16:9 17,3 pouces 1080p qui se rafraîchit à 300 Hz. Il prend en charge jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 (deux emplacements) et peut être configuré avec jusqu’à 1 To de stockage via les deux emplacements m.2 intégrés. Le profil mince de l’ordinateur portable intègre également un refroidissement par chambre à vapeur pour contrôler ses puissants composants internes.

Le 17G90Q en aluminium pèse 2,4 kg/5,82 lb, et ses grandes dimensions signifient une quantité généreuse de ports physiques pour la connectivité. Ceux-ci incluent 1 x USB 4 Type-C avec Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Type-C, une paire de ports USB 3.2 Type A et des connecteurs pour HDMI, Ethernet, microSD et prise 3,5 mm. Il y a aussi une prise DC-in à l’arrière pour charger la batterie 93Wh de l’ordinateur portable.

Le clavier pleine taille de l’ordinateur portable est doté d’un éclairage RVB par touche et le bouton d’alimentation est doté d’un lecteur d’empreintes digitales intégré. En termes d’audio, il existe une configuration de haut-parleurs à 2 voies (2,0 W x 4 pilotes) avec prise en charge DTS X Ultra pour un son amélioré. L’autre matériel comprend une webcam FHD, compatible IR avec deux micros et une connectivité Wi-Fi 6E.

L’UltraGear 17G90Q de LG sera lancé dans une finition violet gris lorsqu’il arrivera aux États-Unis et en Corée du Sud au début de l’année prochaine. Les informations sur les prix et les détails sur les autres variantes possibles d’ordinateurs portables UltraGear seront révélés par LG lors du prochain CES 2022.