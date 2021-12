Elon Musk dit qu’il paiera plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année, plus que n’importe quel Américain de l’histoire

Une patate chaude : ce que les détracteurs d’Elon Musk aiment souvent souligner, c’est le montant relativement faible des impôts qu’il a payés dans le passé. En réponse, le patron de Tesla a annoncé qu’il paierait plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année, plus que n’importe quel Américain de l’histoire.

Un rapport de ProPublica en juin a révélé que de nombreux milliardaires tels que Musk et Jeff Bezos paient peu ou pas d’impôts fédéraux en utilisant des moyens tout à fait légaux. Musk aurait évité de payer tout impôt fédéral sur le revenu en 2018 tout en ne remettant que 68 000 $ en 2015 et 65 000 $ en 2017. Et malgré une croissance de 13,9 milliards de dollars entre 2014 et 2018, il a déclaré 1,52 milliard de dollars de revenus et 455 millions de dollars d’impôts.

Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2021

Les faibles paiements d’impôts de Musk ont ​​suscité de nombreuses critiques et ont été soulignés par de nombreuses personnes lorsqu’il est devenu la personne de l’année de Time la semaine dernière, mais il a répondu par un tweet qui disait: « Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année. «

CNBC a rapporté la semaine dernière que Musk fait face à « la plus grosse facture d’impôts de tous les temps », ayant déjà payé 7 milliards de dollars d’impôts fédéraux et d’État jusqu’à présent cette année, avec un paiement supplémentaire de 5 milliards de dollars arrivant d’ici le 1er janvier.

Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d’impôts que n’importe quel Américain de l’histoire cette année – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

De nombreux milliardaires sont en mesure de payer relativement peu d’impôts parce que le gouvernement n’impose que ce qu’il définit comme un revenu. Ainsi, lorsque la valeur des actions qu’ils détiennent augmente, leur richesse n’est pas imposée. Ils peuvent alors emprunter sur le stock pour payer leurs frais de subsistance. Mais Musk a commencé à vendre ses actions le mois dernier à la suite des résultats d’un sondage Twitter l’exhortant à vendre 10 % de ses actions Tesla.

CNBC a toutefois noté que Musk avait peut-être vendu ses actions quel que soit le résultat du sondage, car 22,8 millions d’actions qui lui ont été attribuées en tant qu’options d’achat d’actions en 2012 expireront en août de l’année prochaine. Pour les exercer, il doit payer un impôt sur le revenu sur le gain, mais attendre l’année prochaine signifierait probablement payer des taux d’imposition plus élevés en vertu du projet de loi des démocrates Build Back Better.