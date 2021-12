Opera GX le dernier navigateur à accéder au Microsoft Store

Nous continuons à parler du Microsoft Store et nous continuons avec de bonnes nouvelles. Le géant de Redmond a réussi à convaincre plus d’entreprises avec son nouveau magasin que lors de toutes les tentatives précédentes et cela se voit. Chaque semaine, nous vous informons des nouvelles applications qui arrivent sur le Microsoft Store et cette semaine ne fait pas exception. Opera GX, le navigateur conçu pour les joueurs arrive sur le Microsoft Store de Windows 10 et Windows 11.

Opera GX, le navigateur le plus gamer arrive sur le Microsoft Store

Le navigateur Opera GX est conçu pour les joueurs, tant dans sa conception que dans ses fonctionnalités, avec des fonctionnalités uniques telles que les limiteurs CPU, RAM et réseau.Cela nous permet d’équilibrer la consommation entre les jeux et le navigateur afin que les performances.

Avec l’arrivée d’Opera GX dans le Microsoft Store, les utilisateurs de Windows ont un accès plus facile et plus d’options pour choisir notre navigateur par défaut. Comme non seulement les joueurs jouent, l’accès natif à Discord et Twitch est également intégré dans la barre latérale. De plus, si vous êtes fans d’éclairage RVB nous aurons accès à l’intégration de Razer Chroma et Corsair iCUE. Cela nous permet d’avoir une synchronisation réactive de l’éclairage avec les actions du navigateur. De plus, Opera GX inclut désormais le jeu hors ligne Operius, un nouveau jeu de tir dans l’espace d’arcade à jouer dans votre navigateur lorsqu’il n’y a pas de WiFi.

Pour Opera, le Microsoft Store est une option de distribution qui lui permet d’atteindre les utilisateurs Windows, sans avoir à le rechercher sur le web. Et un accès plus facile à Opera GX signifie que les utilisateurs bénéficient d’un VPN et d’un bloqueur de publicités gratuits et illimités, ainsi que d’applications de messagerie et sociales intégrées dans la barre latérale.

Maintenant que Microsoft nous permet d’avoir des navigateurs alternatifs dans le Microsoft Store, cela facilite leur recherche. Le géant de Redmond a enfin fait mouche avec sa stratégie et la preuve en est les innombrables apps qui arrivent.