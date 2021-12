Ce Ssd Pour Audiophiles Semble Suspect

WTF ?! S’il existe un moyen infaillible pour une entreprise de justifier la vente de matériel de tous les jours à un prix élevé, c’est en le commercialisant auprès des audiophiles. Le dernier produit à entrer dans une telle catégorie est un SSD NVMe créé spécifiquement pour les mélomanes, bien qu’il soit discutable dans quelle mesure il effectuera mieux les tâches audio par rapport aux SSD standard.

Repéré par Tom’s Hardware, le SSD de qualité audiophile a été publié sur les forums audiophiles par son développeur aux côtés d’un texte de présentation marketing. Ils prétendent qu’il a été conçu à partir de zéro et co-développé avec un fabricant de contrôleurs. Le co-développeur n’a pas de nom, mais la photo du SSD le montre avec un contrôleur de Realtek, qui a une expérience dans le domaine des processeurs de son.

Le lecteur est livré avec un oscillateur d’horloge Crystek CCHD-957 Femto, deux condensateurs Audionote Kaisei 220 uf, un PCB à 8 couches en cuivre de 2 onces, une rigidité de PCB Milspec, une zone de mise à la terre de 300 %, des connecteurs plaqués or 5u et un dissipateur thermique en cuivre CNC. Ce qui le sépare également des autres SSD NVMe, c’est l’entrée d’alimentation externe 5 V CC – elle nécessite une source d’alimentation externe au lieu d’être alimentée par la carte mère. Encore une fois, cela est censé améliorer les performances audio.

Alors que le lecteur lui-même dispose de 1 To de flash TLC 3D, les utilisateurs n’ont accès qu’à 333 Go car il fonctionne en mode pseudo-SLC (pSLC). L’affiche note que ce mode augmente sa durée de vie de 300 % par rapport à un SSD standard et offre de meilleures performances – certains SSD actuels ont déjà des modes pSLC. Ils prétendent également que ce mode améliore la qualité de la musique par rapport au mode TLC standard, comme l’explique cette description semblable à du vin :

La qualité sonore n’est que notre expérience de test, ce test est effectué sous le même produit standard (PCB, prise d’alimentation externe, oscillateur à cristal, condensateurs, etc. n’ont pas été modifiés). Mode TLC : Cela ressemble à de la musique de fond, pas de fonctionnalités et impuissant, tout est aplati, manque d’extension et de densité. Mode pSLC : Il y a une sensation naturelle particulière, il devient plus doux et calme, l’épaisseur est légèrement augmentée, et dans l’ensemble il est plus résistant à l’audition mais toujours légèrement sec.

Il n’y a pas d’autres détails sur le lecteur, tels que les vitesses, mais il est difficile d’imaginer qu’il améliore l’expérience d’écoute audio des utilisateurs étant donné que c’est juste un SSD. Pourtant, il y a beaucoup de réactions enthousiastes sur le forum.

Aucun mot encore sur le prix car le fabricant propose actuellement 2 échantillons de test pour recueillir des commentaires. Attendez-vous à ce qu’il coûte une petite fortune quand il arrivera, tout comme le câble Ethernet « axé sur les audiophiles » de 10 000 $ et le Switch Ethernet de 2 500 $.