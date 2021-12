Microsoft a manqué de Xbox lors d’un tournoi Halo, a utilisé des kits de développement à la place

Couper les coins ronds : cela fait plus d’un an depuis la sortie, et vous ne pouvez toujours pas acheter une nouvelle Xbox à un prix raisonnable pour Noël. Et Microsoft non plus. Lors du premier tournoi Halo de la saison, la société a manqué de Xbox et a fourni aux joueurs de la tranche ouverte des kits de développement.

Vous pourriez penser qu’être le véritable fabricant aiderait Microsoft à trouver suffisamment de consoles Xbox, mais apparemment non. Au moins, ils ne les amassent pas !

Une nouvelle saison des Halo Championship Series a débuté vendredi et se poursuit jusqu’au week-end (vous pouvez regarder les diffusions ici). Au moment de la rédaction, quatre équipes étaient toujours en lice pour la première place sur les 32 qui ont participé au tournoi.

À l’heure actuelle, les joueurs auront chacun une véritable Xbox Series X. Mais au début du tournoi, certains des joueurs utilisaient des kits de développement Xbox dans leur « mode de vente au détail », selon le responsable de l’esport de Halo, Tahir Hasandjekic, également connu sous le nom de Tashi. …

Attention aux joueurs de brackets ouverts – vous jouerez ce week-end sur les consoles de développement de la série X. Ils sont fonctionnellement identiques et fonctionneront en mode « Retail », donc c’est exactement la même expérience, ils ont juste l’air un peu différent. Pourquoi? La pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle. – Tashi (@Tashi343i) 15 décembre 2021

Si, par hypothèse, Microsoft avait apporté une Xbox Series X pour chacun des 128 joueurs de la tranche ouverte du tournoi à leur prix actuel sur eBay, ils auraient dû dépenser environ 120 000 $ ; près de la moitié de la cagnotte de 250 000 $ du tournoi.

Mais, en réalité, Microsoft n’a pas à payer autant. Une centaine de consoles, c’est peu pour eux, et leur échec à les acquérir à temps s’explique mieux par une mauvaise planification. Cela dit, utiliser des kits de développement n’est pas un gros problème, et à part quelques problèmes techniques qui n’étaient (pour autant que nous le sachions) sans rapport avec les consoles, le tournoi a été amusant.