La société de préparation d’impôts H&R Block poursuit Jack Dorsey’s Block pour contrefaçon de marque

Dans le contexte : Block, la société Fintech de l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, n’a acquis son nouveau nom que récemment après avoir été connu sous le nom de « Square » pendant plus d’une décennie. Bien que le changement de nom ait suscité un peu de confusion en raison de sa soudaineté, la société prévoit de s’en tenir à ses armes et de continuer à exploiter ses filiales (y compris Cash App et Zesty) comme d’habitude.

Ou, du moins, il essaie de le faire. La société d’aide à la préparation des déclarations de revenus H&R Block n’est pas très satisfaite du nouveau nom de Block et a déjà lancé une poursuite en contrefaçon de marque contre l’entreprise. Selon le Wall Street Journal, la poursuite allègue que le nouveau look de Block pourrait menacer la marque que H&R Block a soigneusement construite au cours des 66 dernières années.

En effet, les avocats de H&R Block seraient allés jusqu’à dire que la bonne volonté qu’il a entretenue au fil des ans est « attaquée » par Block.

Plus précisément, H&R Block estime que le nouveau nom et le nouveau logo de Block sont « presque identiques » à sa propre image de marque. Bien que vous puissiez certainement faire valoir cet argument pour les noms d’entreprise, d’autant plus que les deux travaillent dans le secteur financier, il est beaucoup plus difficile de faire de même pour les logos. Ils sont complètement différents en apparence, et il semble étrange que quiconque dise le contraire.

Le logo de H&R Block est un simple carré vert, parfois (mais pas toujours) affiché avec le nom de l’entreprise à l’intérieur. En revanche, le logo de Block n’est même pas du tout un carré. En fait, nous ne sommes pas tout à fait sûrs Quel c’est sa forme, mais ce n’est certainement pas vert. Il présente plutôt une palette de couleurs chromatique, presque psychédélique, qui est loin des couleurs plates que vous voyez généralement dans les logos d’entreprise.

Cela dit, il n’appartient à aucun d’entre nous de décider quelle entreprise est dans le droit ici. Techniquement, H&R Block n’a pas de marque pour « Block », mais le WSJ affirme que la société estime que ses autres marques telles que Blockworks, Block Advisors et, bien sûr, H&R Block, la couvrent dans ce cas. Nous devrons attendre et voir si un juge ou un jury est d’accord, en supposant que cette poursuite aille même jusque-là.