Le développeur de DayZ dévoile le moteur de jeu Enfusion de nouvelle génération

Pourquoi c’est important : Cette semaine, Bohemia Interactive a dévoilé Enfusion, le moteur de jeu qu’il prévoit d’utiliser pour tous les futurs titres. Le moteur de jeu offre des améliorations visuelles, une évolutivité, des performances, une flexibilité et une convivialité. Bien que le développeur n’ait pas explicitement dit « Arma 4 », il a confirmé que tout futur jeu Arma utiliserait ce moteur.

Bohemia a construit Enfusion en C++ et implémente le langage de script Enforce OOP. Il prend en charge Direct X 12 et utilise des shaders HLSL. Il s’agit d’un moteur multiplateforme prenant en charge le développement sur PC, PlayStation et Xbox. Le site Web d’Enfusion détaille en détail ses fonctionnalités et ce qu’elles signifient pour les créateurs et les joueurs.

En ce qui concerne les graphiques, Enfusion se concentrera davantage sur la création d’environnements d’apparence naturelle et « croyables » que sur « l’utilisation d’une technologie graphique de pointe ». À partir de là, la description du moteur de jeu par Bohemia se lit comme une liste exhaustive des plus grandes forces d’Arma et de DayZ ainsi que de tous leurs défauts, qu’Enfusion promet de maintenir et de corriger.

L’Arma 3 2013 fonctionne sur le moteur Real Virtuality, Bohemia itère depuis les années 1990. Malgré l’âge du jeu, ses performances sont toujours notoirement mauvaises sur les ordinateurs modernes en raison d’une mauvaise utilisation du processeur. Le site Web du moteur Enforce mentionne spécifiquement les « builds PC Master Race à 16 cœurs » lorsqu’il parle de performances tout en disant qu’il fonctionnera mieux sur divers PC et consoles.

Les jeux de Bohemia sont connus pour leur gameplay de simulation de bac à sable complexe, il a donc décidé de continuer à utiliser la technologie interne au lieu de quelque chose comme Unreal. Cependant, ces jeux sont également connus pour leurs commandes et leurs interfaces utilisateur alambiquées. Enfusion promet de maintenir cette complexité tout en rationalisant l’expérience utilisateur et en améliorant les animations. Le site comprend un clip d’une transition transparente dans un véhicule, quelque chose qu’Arma n’a jamais réussi auparavant.

Le modding est sans doute ce pour quoi les jeux de Bohême sont le plus connus, car les mods Arma ont engendré tout le genre battle royale. Les développeurs d’Enfusion ont mis les mêmes outils qu’ils utilisent dans le moteur de jeu à la disposition des moddeurs, y compris des éditeurs de cartes, de terrain, d’effets visuels, d’animations, de scripts, d’interface utilisateur, de langue et d’audio. Les moddeurs peuvent même importer des ressources de Blender.

Malheureusement, les moddeurs d’Arma devront tout réapprendre à partir de zéro. Ceux qui ont l’habitude de créer pour DayZ, au contraire, auront un peu d’avance car ce jeu tourne déjà sur des morceaux du moteur Enfusion. Avec un peu d’effort, les moddeurs peuvent porter certains modèles 3D existants dans Enfusion, bien que tout ce qui se trouve dans le script SQF devra être reconstruit.

Le changement le plus important apporté au modding avec Enfusion est que Bohemia utilisera son propre système pour les mods multiplateformes, ce qui ressemble à la façon dont Bethesda permet aux moddeurs de publier des mods Fallout 4 et Skyrim Special Edition sur PC et consoles. Les mods Arma et DayZ reposent actuellement sur Steam Workshop et des sites indépendants comme Armaholic. Bohemia ne prévoit pas de concéder sous licence Enfusion ou de laisser les utilisateurs monétiser les mods du moteur Enfusion, mais ne l’a pas entièrement exclu.

Bohemia ne mentionne pas de date de sortie et dit que le travail sur Enfusion est loin d’être terminé. « Nous allons le rendre disponible dès que nous aurons une solide vitrine de gameplay. »