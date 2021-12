Le pilote de test Intel divulgue accidentellement les noms des prochains GPU

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cette semaine, Intel a brièvement publié un pilote de test sur son site Web qui a révélé les noms et les noms de code de plusieurs GPU à venir, soutenant les rumeurs en cours. Intel a ensuite enlevé le conducteur, indiquant qu’il s’agissait d’un accident.

Les fichiers à l’intérieur du pilote de test 30.0.101.9999 pour le kit Intel NUC de 11e génération contenaient les noms complets de quatre cartes graphiques Intel Arc et d’un GPU Intel Iris, ont révélé des sources anonymes à VideoCardz. Il s’agit des Arc A380, A350, A370M, A350M et Iris Xe A200M. Les deux premiers modèles d’arc sont des GPU dédiés et les modèles M sont destinés aux ordinateurs portables. Ce ne sont peut-être pas tous les modèles Arc qui devraient être lancés au début de 2022.

Les fichiers semblent confirmer les rumeurs précédentes selon lesquelles Intel nommerait les cartes graphiques Alchemist d’après les premières initiales de leurs noms de famille, qui iront dans l’alphabet – A étant l’abréviation d’Alchemist. Le nom A380 même apparu dans un tweet au début de ce mois, affirmant qu’il fonctionnera de la même manière que la GTX 1650 Super d’entrée de gamme de Nvidia, avec 6 Go de RAM.

Le chauffeur mentionne également le nom de code « Elasti ». En mai, YouTuber Moores Law Is Dead a déclaré qu’Elasti faisait référence aux GPU Battlemage d’Intel, qui devraient actuellement succéder à Alchemist en 2023. Seules deux cartes graphiques apparaissent sous Elasti, mais il y en aura sans aucun doute plus.

Les graphiques intégrés pour les quatre prochaines générations de processeurs Intel après Alder Lake apparaissent également. Au-dessus et au-dessous d’Elasti se trouvent des abréviations mentionnant Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake. Raptor Lake devrait être lancé l’année prochaine et Meteor Lake en 2023, les deux autres les suivant.