Citroën présente le concept EV My Ami Buggy prêt pour l’aventure

En bref : Citroën vient de présenter le concept-car My Ami Buggy, un Ami EV réinventé avec le look d’un camion tout-terrain 4×4. Nous ne verrons peut-être jamais ce concept-car disponible à la vente, mais compte tenu de son caractère unique et de ce qu’il offre, il semblerait que ce soit une bonne option pour un segment de marché inexploré.

Basé sur la Citroën Ami originale, le concept My Ami Buggy illustre ce que les concepteurs du constructeur automobile peuvent faire, mettant en vedette un VE orienté loisirs plein de couleurs et de style. Comme tout buggy, celui-ci n’a pas de porte, mais est doté d’une toile imperméable transparente que vous pouvez tirer des sacs de rangement dédiés derrière les sièges.

Dans le cadre de sa conception de buggy, Citroën a également ajouté des pneus tout terrain avec des jantes peintes en or, des pare-buffles avant et arrière, des enjoliveurs et des grilles de phares. Sur le côté, le véhicule comporte des évasements d’ailes et des protections dans la partie inférieure de l’emplacement des portes, s’il y en avait. De plus, le toit est livré avec une galerie de toit avec une roue de secours et une barre lumineuse à LED pour lui donner un look plus aventureux.

Le My Ami Buggy a un extérieur bicolore avec un haut et un arrière de couleur noire et un bas et un avant kaki, avec des accents jaunes tout autour pour le rendre plus vivant. De plus, l’intérieur comporte également des pièces jaunes comme le volant et les sièges, mettant en valeur les objets servant « à un but fonctionnel ».

D’autres éléments esthétiques peuvent être trouvés dispersés sur toute la voiture, notamment des stries et des adhésifs représentant les chevrons de Citroën à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture et les mots « Pilote » et « Copilote » au-dessus des sièges conducteur et passager, ainsi que les chiffres « 01 » et « 02 ».

Les sièges ont évolué par rapport à ceux utilisés dans l’Ami d’origine, maintenant avec 70 mm de mousse à mémoire de forme pour les rendre plus confortables. Il y a aussi plus de zones de stockage pour permettre aux conducteurs de transporter plus dans leurs aventures. À l’intérieur, vous pouvez trouver un « haut-parleur nomade », un porte-gobelet ou un porte-bouteille et un support cylindrique pour smartphone, qui était autrefois une pince dans l’Ami d’origine.

« My Ami Buggy est une proposition en phase avec la philosophie d’Ami, qui n’est pas une voiture. Nous avons donc cherché l’inspiration dans le monde des jeux de construction pour le côté fun et fonctionnel, le design industriel pour l’ergonomie et l’esthétique, englobant les objets du quotidien (meubles, luminaires, etc.) et accessoires de mode (baskets, équipements de sport, lunettes, etc.) », a déclaré Samuel Pericles, le designer de My Ami Buggy. « Mon Ami Buggy Concept se devait d’être fonctionnel et simple, dans le plus pur esprit des objets industriels iconiques et contemporains. »

Citroën n’a pas précisé s’il vendrait le My Ami Buggy, mais nous l’espérons certainement. Il ressemble à une voiture pratique et amusante pour un week-end à travers la forêt ou les montagnes capable de transporter tout ce dont vous avez besoin pour camper pour une nuit ou deux.