CD Projekt règle le procès Cyberpunk 2077 pour seulement 1,85 million de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que Cyberpunk 2077 s’est bien amusé récemment, CD Projekt a continué de traiter le recours collectif lancé contre le jeu pour son lancement désastreux il y a 12 mois. Mais cela a maintenant été résolu, et cela a coûté à l’entreprise une somme d’argent infime par rapport à ce que son RPG a gagné.

Cyberpunk 2077 a été lancé le 10 décembre 2020, avec plus de battage médiatique que peut-être tout autre titre de l’histoire. Malheureusement, la version PC était en proie à des bugs et à de mauvaises performances, et ce n’était rien comparé à son état sur les consoles de dernière génération. Le jeu était si mauvais sur PS4 que Sony l’a retiré du PlayStation Store une semaine seulement après sa sortie et ne l’a remis en vente qu’en juin.

Pour de nombreux investisseurs publics, le lancement douloureux était inacceptable, ce qui a conduit à plusieurs recours collectifs contre CD Projekt pour avoir prétendu avoir été induits en erreur sur ses performances financières. Quatre de ces poursuites ont été réunies en une seule et la société a entamé des négociations de règlement la semaine dernière. Il est maintenant convenu de payer 1,85 million de dollars en échange de « renoncer à[ing] toute réclamation contre la Société et les membres de son Directoire », rapporte The Verge.

Cours de l’action CD Projekt au cours des cinq dernières années. Spot où Cyberpunk est arrivé.

Bien que ce ne soit pas une petite somme, près de 2 millions de dollars est une goutte d’eau dans l’océan pour une entreprise comme CD Projekt—Cyberpunk 2077 avait un budget de développement de plus de 316 millions de dollars et a vendu 13,7 millions d’exemplaires jusqu’à la fin de 2020. Mais la réputation de l’entreprise, qui a été considérée excellent suite au succès de The Witcher 3, a été irrémédiablement endommagé, et son cours de bourse est en baisse de 54% depuis l’arrivée de Cyberpunk 2077. Cela a pris un autre coup en octobre après avoir annoncé que les mises à jour de nouvelle génération pour Cyberpunk et The Witcher 3 avaient été retardées jusqu’au deuxième trimestre de 2022.

Fait intéressant, Cyberpunk 2077 a récemment connu une résurgence. Il est devenu le best-seller mondial sur Steam le mois dernier et a obtenu une note de critiques récentes «Très positive». Il a également été nominé pour deux Game Awards, bien qu’il n’ait remporté aucune catégorie, et a été le jeu le plus vendu du PlayStation Store à son retour.

Dans d’autres nouvelles de Cyberpunk 2077, nous avons appris cette semaine que Keanu Reeves, qui incarne Johnny Silverhand dans le jeu, n’y a même jamais joué, bien que CD Projekt prétende le contraire.