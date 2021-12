Le prochain jeu basé sur la blockchain de Peter Molyneux a déjà réalisé plus de 50 millions de dollars de ventes NFT

WTF ?! Pour ceux qui se demandent pourquoi les entreprises continuent d’adopter les jeux NFT/play-to-earn malgré le tollé général, voici une bonne illustration de la raison pour laquelle nos opinions n’ont pas d’importance : le sim basé sur la blockchain de Peter Molyneux, récemment annoncé, a déjà vendu plus de 50 millions de dollars. de terres virtuelles, la parcelle la plus chère se vendant près d’un million de dollars.

Molyneux, qui était à l’origine de Fable, Theme Park et Dungeon Keeper, a récemment annoncé que son studio 22cans développait Legacy, une simulation d’entreprise semblable à Sim City décrite comme « le rêve d’un entrepreneur créatif » où les joueurs peuvent acheter des terrains, créer des entreprises , et vendre/échanger avec d’autres. »

Legacy ne devrait pas être lancé avant l’année prochaine, mais les gens peuvent déjà acheter les NFT fonciers nécessaires pour créer leur propre « association commerciale blockchain » dans le jeu quand il arrivera. Les propriétaires d’entreprise ont accès aux clés héritées, qui peuvent être prêtées à d’autres qui souhaitent également démarrer une entreprise dans le jeu, formant ainsi un partenariat. Les emprunteurs partageront ensuite une partie du LegacyCoin – une nouvelle crypto construite sur la blockchain Ethereum – qu’ils gagnent avec leurs partenaires.

Les terrains NFT ont été mis en vente ce week-end. Comme pour de nombreux NFT, ils se sont vendus pour des sommes énormes : plus de 53 millions de dollars au total ont été réalisés jusqu’à présent, rapporte RPS. Le plus cher d’entre eux, appelé le complot de Londres, a coûté 900 000 $, incroyablement.

Les NFT sont là-haut avec le métaverse en tant que problème de bouton chaud de la technologie en ce moment. La vidéo d’annonce d’Ubisoft pour les NFT à venir à Ghost Recon Breakpoint a été submergée par les aversions, EA a confirmé son intention d’adopter des titres à jouer pour gagner, et STALKER 2: Heart of Chernobyl inclura les NFT.

Les jetons non fongibles ne sont pas sans risques. En plus des escroqueries, il existe également un risque d’erreur humaine comme celle qui a coûté 250 000 $ à un propriétaire de Bored Ape Yacht Club NFT lorsqu’il a égaré une virgule décimale. Et ils ne sont pas toujours assurés de gagner de l’argent. Stephen Totilo d’Axios note que les 19 skins d’armes Ghost Recon NFT qu’il a trouvés sur les marchés de la cryptomonnaie avaient des prix de vente de 639 $ à 423 000 $, mais l’offre la plus élevée jamais faite était de 21 $.

Ces skins d’armes à feu Ghost Recon NFT sont maintenant sur les marchés de la cryptomonnaie. Sur les 2000 skins émis, j’en ai trouvé 19 en vente. Les prix demandés allaient de 634 $ à 423 000 $. J’ai vérifié l’offre la plus élevée que quelqu’un fasse sur le marché ? 21 $ Le secteur regorge de spéculateurshttps://t.co/cOuyVdn2Fv – Stephen Totilo (@stephentotilo) 15 décembre 2021

h/t : IGN