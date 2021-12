MSI dévoile sa bestiale carte mère MEG Z690 GODLIKE livrée avec un écran tactile détachable

Mère de toutes les planches : vous aurez besoin d’une solide paire de mains pour tenir et installer le MEG Z690 GODLIKE dans un boîtier tout aussi robuste et spacieux. Après tout, la carte mère la plus récente et la plus haut de gamme de MSI pèse 6,6 livres (~ 4 kg) et est classée comme un produit E-ATX, mesurant 305 x 310 mm. Ce matériel de qualité passionnée pour la plate-forme Intel Alder Lake coûte 2 099 $, un chiffre qui piquera moins si l’on considère le refroidisseur AIO fourni et le kit de 32 Go de RAM DDR5.

La nouvelle MEG Z690 GODLIKE de MSI est une carte mère en édition limitée pour les joueurs inconditionnels qui ont déjà acheté une ancienne carte mère GODLIKE ou acheté et enregistré un GPU MSI RTX 3080 ou 3090. Cette nouvelle carte nécessitera également un boîtier tour complet, compte tenu de son facteur de forme E-ATX. Avec ces deux exigences à l’écart, les propriétaires éligibles trouveront probablement cette carte Z690 robuste comme le meilleur endroit pour installer leur processeur Alder Lake.

Le point culminant de cette carte mère est l’écran tactile de 3,5 pouces 480 x 300 pixels inclus qui a un haut-parleur monté à l’arrière et se fixe à la carte via un port USB-C magnétique. Il peut également fonctionner en externe en mode filaire et permet l’overclocking du processeur, l’accès à diverses fonctions système (effacement du CMOS, démarrage/redémarrage) et affiche les informations système (température, vitesse de la pompe) en mode portrait ou paysage.

Bien que MSI n’ait pas encore créé de page produit, l’événement hebdomadaire de diffusion en direct de la société a donné un aperçu complet de ce tableau, y compris sa fiche technique partagée ci-dessous :

Comme prévu, le Z690 GODLIKE propose de nombreuses options de connectivité et des fonctionnalités haut de gamme, notamment un design tout en aluminium, du verre trempé pour la protection et une plaque arrière en métal. Le pack de 2 099 $ pour cette carte comprend un refroidisseur de processeur MEG S360 AIO et 32 ​​Go de mémoire DDR5-6000 de Kingston.

MSI prévoit de commencer à vendre ce matériel dans les prochains mois (fin janvier/début février). Compte tenu du public cible du MEG Z690 GODLIKE, il sera rare d’en trouver un dans la nature.