Valve réduit la taille de SteamOS sur le Steam Deck à 10 Go

Dans le contexte : alors que le Steam Deck suscite beaucoup d’enthousiasme, on s’inquiète de savoir à quel point les 64 Go de stockage eMMC dans le modèle de base pourraient être une limitation, même avec le slot SD. Le fait que son système d’exploitation basé sur Linux ait occupé 24 Go de cet espace aurait été encore plus inquiétant, mais Valve a maintenant réussi à le réduire à 10 Go plus acceptable.

Tel que rapporté par PCGamesN, Madjoki, membre du forum MetaCouncil, a partagé des notes de version pour l’image SteamOS 20211120.2. Ils montrent que le système d’exploitation du Steam Deck occupe désormais environ 10 Go d’espace, 14 Go de moins que sa taille précédente.

La réduction est une bonne nouvelle pour les acheteurs de Steam Deck, en particulier ceux qui optent pour le modèle de base. SteamOS occupera désormais 15% plus acceptable de son stockage de 64 Go au lieu des 37,5% précédents.

C’est assez impressionnant si l’on considère que le système d’exploitation de la PS5 occupe 158 Go et que le système d’exploitation de la Xbox Series X atteint 198 Go, soit environ 20 % du stockage des consoles. Le système d’exploitation de la Nintendo Switch, quant à lui, nécessite 4 Go, soit environ 12,5% du stockage de base.

Voir Valve réduire la taille du système d’exploitation suggère qu’il pourrait réduire encore plus son volume avant l’atterrissage des premières unités en février; ils ont été retardés par rapport à leur date de sortie initiale en décembre. Mais les acheteurs du modèle de base devront probablement étendre leur stockage avec une carte SD, étant donné le nombre de jeux PC de nos jours qui dépassent 50 Go.

La bonne nouvelle est que le stockage extensible ne devrait pas être un goulot d’étranglement aussi important que prévu. Vous pouvez toujours ouvrir l’appareil et ajouter votre propre SSD NVMe, bien que Valve le déconseille fortement.

Le Steam Deck est au prix de 399 $ pour la version 64 Go, 529 $ pour le modèle 256 Go et 649 $ pour la machine 512 Go. Nous avons récemment vu son emballage sobre et entendu que Valve pourrait travailler sur un nouveau jeu Half-Life conçu spécifiquement pour l’ordinateur de poche.