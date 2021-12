Microsoft Mexique fête ses 35 ans, félicitations !

Nous savons que beaucoup de nos lecteurs viennent de « L’autre côté de l’étang » Pour cette raison, chaque fois que nous le pouvons, nous vous informons des nouvelles qui vous concernent. Dans certains cas, il s’agissait de Game Pass ou de xCloud et dans d’autres, il s’agissait d’appareils Surface. Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui le tour du Mexique où la filiale de Microsoft fête ses 35 ans. Un jalon et un échantillon d’un grand travail accompli dans ce pays.

Microsoft Mexique fête ses 35 ans de numérisation du pays

La nouvelle nous parvient grâce à Enrique Perezyera, PDG de Microsoft Mexique. Le géant de Redmond n’a pas mis longtemps à atteindre le pays voisin et en 1986 le premier bureau a été ouvert en Amérique latine. Aujourd’hui, Microsoft Mexique compte plus de 6 000 entreprises partenaires et plus de 900 collaborateurs dans ses deux bureaux dans le pays : Mexico et Monterrey. De plus, ils ont des employés travaillant à distance dans 21 États du pays.

Aujourd’hui @MSFTMexico aura 35 ans au Mexique. J’applaudis et apprécie le travail accompli par les collaborateurs qui ont fait partie de ce chemin, ce sont sans aucun doute des êtres humains incroyables qui ont laissé un impact positif sur l’entreprise et au Mexique https://t.co/CIg2lJBdXc -Enrique Perezyera (@EnriquePerezye1) 15 décembre 2021

Cette filiale a contribué en 35 ans à la transformation des organisations, de l’enseignement scolaire et au rapprochement de la technologie des personnes handicapées. Un travail louable qui, nous l’espérons, durera encore au moins 35 ans. L’innovation au Mexique est une priorité pour Microsoft et s’est manifestée ces dernières années.

« Cela me remplit de joie et d’enthousiasme de faire partie de cette célébration des 35 ans de Microsoft au Mexique. En tant que Mexicain, je reconnais et apprécie cette trajectoire et, principalement, le travail de chacun des collaborateurs qui ont traversé ces 35 années dans le pays et qui ont apporté leur intelligence, leur capacité, leur imagination et leur empressement à apporter la technologie à chaque entreprise, entreprise, entrepreneuriat, à chaque école et à chaque foyer. Microsoft est construit par des êtres humains, et au Mexique, par ses gens chaleureux qui sont hautement capables de changer l’avenir. Ma gratitude éternelle pour son travail, pour son humanité et pour avoir toujours pensé à générer un impact positif sur la société de notre grand pays grâce à la technologie ». a commenté Enrique Perezyera, PDG de Microsoft Mexique.