Darkrai dans Pokémon Legends Arceus : comment réussir sa mission ?

Pokémon Legends Arceus a publié mardi une nouvelle bande-annonce pour présenter les détails de l’intrigue du jeu; Parmi eux, l’arrivée des Clans, qui feront partie de l’aventure lors de notre périple à travers tous les recoins de cette immense île qu’est encore l’ancestral Sinnoh. Cependant, il a également été confirmé que nous pourrons obtenir un nouveau cadeau spécial, Darkrai, en plus de ceux précédemment annoncés de Shaymin et des skins Pikachu et Eevee. Nous vous expliquons comment obtenir la mission de Darkrai.

Comment obtenir les recherches de Darkrai dans Pokémon Legends Arceus

Pour obtenir la demande de recherche de Darkrai dans Pokémon Arceus Legends, nous devrons avoir une partie sauvegardée de Pokémon Shiny Diamond et/ou Pokémon Shiny Pearl sur notre Nintendo Switch.

Si nous utilisons le même compte Nintendo, en terminant le jeu et en voyant les crédits de Legends, nous pourrons aider dans une mission dont la récompense sera la capture du Pokémon singulier Darkrai. Cette demande sera débloquée dans Jubilee Village, mais seulement après avoir visionné le générique de fin de l’aventure.

Obtenez une tenue Team Galaxy dans la boutique sur mesure

De la même manière, nous avons également appris qu’il sera possible d’obtenir le Galaxy Team Set (Pokémon Diamond et Pearl) si nous avons une partie sauvegardée de Pokémon Shiny Diamond et/ou Shining Pearl. Ce pack comprend la veste moderne, le pantalon moderne et les chaussures modernes pour le personnage principal. Une fois que nous avons rejoint la Galaxy Team, il ne vous reste plus qu’à passer chez le tailleur pour vous procurer la tenue. La boutique du tailleur est déverrouillée environ une heure après le début de notre aventure.

Legends Pokémon Arceus sera mis en vente ce 28 janvier 2022 exclusivement pour Nintendo Switch au format physique et numérique. Ce sera le plus grand saut dans l’histoire de la saga au niveau jouable et nous permettra de nous rapporter à l’environnement d’une manière jamais vue auparavant.

Origine | Pokémon Légendes Arceus