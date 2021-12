L’histoire de Don’t look them Ricky, le mème sur les mauvaises influences qui ridiculise l’alarmisme

Le mème est né d’une bande du webcomic Extra Fabulous Comics qui ridiculisait l’homophobie et le sectarisme, mais après un passage sur des forums et des plateformes de discussion, il s’est transformé.

Comme pour tout contenu viral, il n’y a pas de formule précise pour la naissance d’un mème. Certains auteurs ont réussi à faire accéder leurs œuvres à ce statut après de nombreuses tentatives, d’autres images et vidéos le sont devenus presque par hasard. A mi-chemin, il y a le cas de Don’t look at them Ricky, une bande dessinée créée par Zachary Stafford – un dessinateur américain plus connu sur le web avec le nom de sa série Extra Fabulous Comics – et devenue le contenant d’une critique sociale qui a rencontré la faveur de milliers de personnes. En effet, Zachary a beaucoup d’adeptes sur le web et ses réseaux sociaux : ses webcomics sont appréciés depuis des années et, comme c’est le cas pour tous les artistes du secteur, ils sont aussi faits pour rencontrer la faveur du public. La bande qui est devenue un mème, cependant, a pris un chemin auquel même son auteur ne s’attendait probablement pas.

L’origine

Publiée en 2014, la bande dessinée était à l’origine intitulée « Probablement pas comment ça marche », et dans le premier panneau, elle dépeint un enfant marchant avec sa mère et montre curieusement deux garçons en train de s’embrasser. Dans le deuxième panneau, la mère prononce la phrase qui est devenue plus tard le centre du mème: « Ne les regarde pas, Ricky. Je ne veux pas que tu te laisses influencer. » Cependant, la recommandation est suivie d’un constat « angoissant » : le petit en a trop vu, et le spectacle l’a instantanément transformé en un splendide dandy avec gilet, rouge à lèvres et lunettes en forme de cœur. La mère, désespérée, appelle du nom de l’enfant qui lui répond cependant : « C’est trop tard, maman, j’ai tout vu ».

La transformation en mème

« Probablement que ça ne marche pas comme ça » est une bande dessinée pour critiquer les angoisses pleines d’homophobie pas trop latentes qui conditionnent la façon dont la société doit gérer l’éducation des petits, mais après un passage entre forums et plateformes sociales telles en tant que Reddit, il a été adopté en tant que mème réadaptable. Le panneau central reste inchangé, tandis que dans le premier et le dernier le sujet identifié par le petit Ricky et la transformation ont subi un changement : des quadragénaires sur Facebook qui transforment Ricky en un gif qui ne s’exclame que bonjour et nettoyage des contacts, jusqu’à Des joueurs sur PC qui transforment l’enfant en un joueur capable uniquement de matériel et de plates-formes de distribution spécifiques.

