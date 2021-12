Le marché des PC atteindra près de 345 millions d’unités expédiées en 2021, mais la croissance ralentira les années suivantes

Vue d’ensemble : les expéditions de PC traditionnels devraient atteindre 344,7 millions d’unités d’ici la fin de 2021, selon les projections du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l’International Data Corporation (IDC). De plus, la croissance se poursuivra au cours des prochaines années, bien qu’à un rythme plus lent en raison de plusieurs facteurs différents.

Le marché des PC augmentera de 13,5% par rapport à 2020, bien que les expéditions au cours du trimestre des vacances devraient en fait chuter de 3,4% d’une année sur l’autre en raison des contraintes et des sauvegardes continues de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’augmentation des coûts logistiques.

Jitesh Ubrani, directeur de recherche à la division des dispositifs de suivi de la mobilité et des appareils grand public d’IDC, a déclaré que le marché avait dépassé le pic de la demande pandémique de PC. Ubrani a noté que même s’ils ont vu certains segments et marchés ralentir, comme dans l’éducation où la saturation commence à se produire, la demande de jeux reste élevée et la demande globale des consommateurs est bien supérieure aux niveaux d’avant la pandémie.

Tournant notre attention vers l’avenir, IDC s’attend à ce que le marché des PC commence à ralentir en 2022. Même quand même, la société pense que nous assisterons à un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 3,3 %, et qu’une grande partie de cette croissance proviendra de le segment des cahiers.

C’est un peu une autre histoire pour l’industrie des tablettes. Malgré une augmentation des expéditions annuelles de 4,3 en 2021, IDC s’attend à une baisse de 8,6 % au quatrième trimestre. Sur le long terme, la croissance continuera de fléchir en raison de la pression soutenue des smartphones et des ordinateurs portables.

