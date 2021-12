Le Xbox Game Pass pour PC est renommé PC Game Pass

Logitech G613 Clavier Gaming Mécanique sans Fil, Connexion sans Fil LightSpeed 2,4 GHz et Bluetooth, Switchs Romer-G Tactiles, 6 Touches G Programmables, Clavier Allemand QWERTZ - Noir

Eclairage RVB LIGHTSPEED: Logitech G613 offre des performances sans fil et une puissance exceptionnelles. Plus réactif et rapide que les claviers gaming filaires Switchs Romer-G: Les switchs du clavier gaming Logitech aux performances mécaniques précises et silencieuses endurent 70 millions de frappes pour tous les gamers Touches G: Assignez des commandes par profil aux 6 touches programmables du clavier pour gamer Bluetooth pour une rapidité et une accessibilité optimale, à associer avec une de nos souris Logitech G Multi-Dispositifs: Double connectivité avec LIGHTSPEED pour un taux de rapport d'une milliseconde, ou Bluetooth pour contrôler plusieurs dispositifs Longévité des Piles: Profitez de votre clavier gaming mécanique pendant 18 mois sans avoir à changer les deux piles AA