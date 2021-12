AirPods dans la machine à laver : vous pouvez le faire

Mon colocataire était récemment désespéré devant notre laveuse sécheuse dans la cuisine. Ses AirPod étaient toujours dans le pantalon qu’elle lavait et la machine ne s’ouvrait pas. Nous avons décidé de ne pas abandonner les écouteurs pour le moment et avons procédé comme suit :

Arrêter le programme de lavage Ouvrir la machine en toute sécurité Séchez les AirPods

Aussi dans ce post :

1. Arrêtez le programme de lavage

Le point 1 n’est pas une évidence, je pense. L’un ou l’autre pourrait penser : ça n’a pas d’importance maintenant, autant finir de me laver. Mais si l’enfant est tombé dans le puits, il s’agit bien sûr de le sortir de là au plus vite.

C’est la même chose avec les AirPods et autres appareils techniques. Certains appareils techniques peuvent supporter un peu d’eau, surtout s’ils offrent une protection contre l’immersion selon IP68 ou IP67. Mais cette protection est également limitée dans le temps et à chaque minute, les chances que les appareils survivent à la plongée dans la lessive diminuent. Alors avec les AirPods ! Mais comment?

Appuyez d’abord sur le bouton arrêt/pause de votre lave-linge. La plupart des machines modernes ont un tel bouton, qui est souvent identique au bouton de démarrage. Si vous n’êtes pas sûr, appuyez sur le bouton de démarrage (parfois appelé bouton marche-arrêt) et voyez si la machine s’arrête.

Certaines machines à laver modernes ont un bouton pause et une fonction AddWash.

Certains lave-linge ou lave-linge séchants plus chers ont également une fonction de lavage supplémentaire. Vous pouvez arrêter le programme de lavage pour ajouter plus de linge ou – généralement tout aussi important – pour retirer un article qui a accidentellement été lavé avec. Add Wash fonctionne généralement en arrêtant la machine, en stockant brièvement l’eau de lavage dans le réservoir, en relâchant la porte et en vous laissant reprendre le programme de lavage.

Pas avec force, mais avec des astuces

Il manque une fonction AddWash, une pause ou encore un bouton de démarrage sur votre machine ? Vérifiez ensuite le panneau de configuration pour voir s’il existe d’autres moyens de mettre fin à un programme en cours – ou de le raccourcir. Les vieilles machines à laver Miele, par exemple, ont un programme de vidange. Les anciennes machines Bosch ont un programme appelé Spin / Drain ou quelque chose de similaire. J’ai essayé de passer à ce programme.

L’arrêt n’est pas possible ? Ensuite, passez peut-être à un autre programme plus court ou pompez l’eau.

ça ne marche pas non plus ? Accédez ensuite au mode d’emploi et parcourez-le pour obtenir des informations sur la fin d’un programme en cours, l’activation du lave-linge ou – en cas d’urgence – l’arrêt du lave-linge et le pompage de l’eau. À la rigueur : tirez sur le bouchon et utilisez le robinet de vidange.

Vous n’avez pas le manuel d’instructions en ce moment? Puis rapidement google pour le manuel avec le terme de recherche « [Name eurer Waschmaschine] Mode d’emploi « .

Les fabricants écrivent généralement le nom de votre lave-linge en minuscules quelque part sur le devant.

Dans tous les cas, une chose est claire : vous ne voulez pas forcer la machine à s’ouvrir. Elle doit ouvrir la porte d’elle-même. Et bien sûr, cela ne fonctionne que si aucune eau ne peut s’en échapper. Si ajouter du lavage et d’autres mesures ne fonctionnent pas, égouttez l’eau. Plus à ce sujet dans la section suivante.

Dans notre cas également, la machine ne déverrouillait plus la porte malgré la fonction add-wash. Alors que faire

2. Ouvrez la porte de la machine en toute sécurité

Ma colocataire a finalement choisi le programme « sling ». Cela ne semble pas particulièrement doux pour les AirPod, mais cela signifie que la machine pompe l’eau dans les 15 minutes et – le nom dit tout – la fait tourner. Alors, essorez aussi l’eau de vos vêtements.

Important : sélectionnez vraiment « Spin » ou « Drain » et non « Rinse and Spin ». Car avec ce dernier, la machine laisse d’abord entrer de l’eau fraîche dans le tambour, ce qui ne ferait qu’empirer le tout.

Le spin est la meilleure option ici. La machine draine l’eau elle-même et tourne dans le processus.

Il n’y a pas de fonction « Add Wash », un programme d’essorage ou de vidange et la porte ne peut tout simplement plus être ouverte ? Ensuite, vous avez maintenant deux options de maillet :

Passez au programme de lavage « Super Quick », « Super Express », « Express 15 » ou similaire, si votre machine le permet toujours. Presque toutes les machines à laver modernes ont un programme qui lave et essore pendant environ un quart d’heure seulement, puis libère la porte. Bien sûr, ce n’est pas une solution idéale, mais plus au cas où : plus rien ne fonctionne. Égoutter l’eau à la main. Pour ce faire, éteignez la machine (retirez le bouchon si vous ne le souhaitez pas), placez une plaque à pâtisserie ou un récipient collecteur plat similaire devant la machine, ouvrez la trappe de vidange, qui ressemble généralement à celle de notre image ci-dessous, et laissez l’eau en plusieurs passes dans la plaque à pâtisserie. Lorsque l’eau est vidangée, la machine doit libérer la porte.

3. Retirez les AirPods, séchez-les et : attendez

As-tu ouvert la machine ? Alors tout d’abord : soyez prudent ! Selon la température à laquelle vous avez lavé, le contenu peut être encore chaud. Laissez l’air chaud s’échapper, attendez quelques minutes jusqu’à ce que le contenu ait sensiblement refroidi ou portez des gants résistant à la chaleur. Retirez les AirPod du vêtement dans lequel vous pensez qu’ils se trouvent et séchez-les d’abord grossièrement avec une serviette.

Très, très important : vous ne devez en aucun cas allumer les AirPod car l’eau qui y pénètre provoquera des courts-circuits qui détruiront à jamais les AirPod.

Placez ensuite les AirPods dans une substance absorbant l’humidité. Des dessiccants tels que le gel de silice/gel de silice conviennent ici. Mais si vous n’avez pas cela sous la main, vous pouvez utiliser un remède maison simple pour commencer : un bol de riz non cuit. Placez les AirPod là-bas avec l’ouverture vers le bas. Cela signifie que l’eau qu’il peut encore contenir peut s’écouler vers le bas.

Un bol de riz cru est idéal pour s’imprégner d’eau.

Et maintenant il est temps d’attendre. Combien de temps? Si les AirPod sont vraiment restés longtemps dans l’eau et complètement trempés, laissez-les dans le riz ou le dessiccateur pendant au moins 24 heures, mieux vaut plus longtemps. Pour ce faire, conservez le bol de riz et les AirPod susmentionnés dans un endroit chaud et sec.

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir séché les AirPod assez longtemps, faites-les vérifier par le service Apple ou, si nécessaire, par un revendeur agréé. En principe, les AirPods peuvent être ouverts puis nettoyés et séchés de l’intérieur. Vous ne devriez vraiment le faire vous-même que si vous en avez l’expérience et savez exactement ce que vous faites.

AirPods humides dans la sécheuse ? Vaut mieux pas!

Vous pouvez bien sûr aussi avoir l’idée : si les AirPod sont mouillés dans la machine à laver, le sèche-linge peut les faire sécher à nouveau, n’est-ce pas ? Dans notre cas aussi, le scénario était évident, puisque notre lave-linge séchant propose un programme d’une heure qui lave le linge et le sèche en même temps.

Malheureusement, ce n’est pas une bonne idée, car les séchoirs fonctionnent simplement avec de l’air trop chaud. Selon le type de sécheur, des températures avoisinant ou même supérieures à 100 degrés (avec des séchoirs à air extrait et à condensation) sont utilisées.

Même avec les sèche-linge à pompe à chaleur, il fait souvent encore plus de 50 degrés. Les pièces en plastique parfois sensibles des AirPod ne peuvent pas résister à cela pendant la durée du processus de séchage. De plus, le processus de séchage ne prend pas assez de temps pour sécher les AirPod de l’intérieur. Il est donc préférable d’utiliser le séchage plus doux avec du riz ou du gel de silice tout de suite.

Les AirPod sont-ils étanches ?

Lorsque je préparais mon article, le collègue et expert ménager Peter Giesecke m’a écrit un avertissement dans l’outil éditorial : Même si les écouteurs selon IP67 ou IP68 sont protégés contre une immersion temporaire ou permanente dans l’eau douce, cela ne s’applique pas à l’immersion dans un détergent ou eau savonneuse.

C’est exact, mais la chance qu’un casque (ou d’autres appareils techniques) avec une telle protection survive au moins quelques minutes dans la machine à laver est bien sûr plus élevée que pour un casque sans aucune protection contre l’eau. Les AirPod de 3e génération sont au moins protégés contre les projections d’eau et la transpiration légère par rapport à la 2e. Apple lui-même écrit à ce sujet sur ses propres pages d’assistance :

Les AirPods Pro, les AirPods (3e génération) et l’étui de chargement MagSafe pour AirPods (3e génération) sont résistants à l’eau et à la transpiration, mais pas à la transpiration ni à l’eau.

Ce qui signifie que vous ne devriez pas vous doucher avec et que les AirPod ne peuvent résister qu’à une légère transpiration et à quelques gouttes de pluie.

Comment notre histoire s’est terminée

Après que ma colocataire ait raccourci le processus de lavage à l’aide du programme d’essorage et ait pu sortir ses AirPod de la machine, elle les a mis dans un bol de riz pendant une heure après les avoir brièvement séchés et a pu les réutiliser par la suite. Dans leur cas, il s’agissait des AirPods Pro « résistants à l’eau » (voir ci-dessus).

Pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire qu’elle a été particulièrement chanceuse. Nous recommanderions certainement un temps de séchage plus long, mais c’est bien de voir qu’elle peut continuer à utiliser ses AirPods.