Microsoft étudie la relocalisation et la création de l’icône du widget Windows 11

Hier, nous avons publié les notes de Build 22518 de Windows 11, parmi lesquelles les nouveautés sont celles dont nous venons de parler : Microsoft teste un nouvel emplacement pour l’icône du widget, qui affichera désormais les informations météo, étant lui-même un widget .

Les widgets Windows 11 continuent de rechercher votre site

Comme on peut le voir sur l’image, si la barre des tâches est centrée, l’icône des widgets s’affichera en bas et affichera les informations météo. Il s’agit d’une fonctionnalité qui nous est familière, car c’est ainsi que fonctionnait le widget de la barre des tâches de Windows 10, appelé « Actualités et centres d’intérêt ».

Si, à la place, nous avons opté pour la barre des tâches alignée à gauche, l’icône du widget sera affichée de la manière que nous voyons ci-dessous.

Personnellement, je pense que nous sommes face à une bonne décision de Microsoft pour deux raisons. La première est qu’elle est sans doute plus utile qu’une icône. La seconde est qu’il apporte une symétrie à la barre des tâches centrée, ayant ainsi des éléments dans les deux coins.

Mon sentiment est que Microsoft avait cela en tête depuis longtemps mais ils ne pouvaient pas l’exécuter dans la première version publique de Windows 11. Les habitants de Redmond utilisaient déjà cette solution dans Windows 10 et beaucoup ont été surpris de ne pas répéter avec son successeur. La raison peut être telle que la technologie utilisée pour implémenter les widgets tels que la barre des tâches est différente sur les deux systèmes.

Que pensez-vous de cette expérience ? Pensez-vous que la coupe passera et qu’on la verra dans les versions de production de Windows 11 ? Parieriez-vous parce qu’il arrivera avec la mise à jour 2022 ? Laissez votre avis dans les commentaires !