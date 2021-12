Sony nous donne un aperçu de son prototype de casque VR 8K

Casque Réalité Virtuelle, Casque VR Compatible avec iPhone & Android – Lancez Les Meilleures Applications/Jeux et Regardez Vos vidéos 3D & 360 avec Un Casque Doux, Confortable et réglable (Blue)

✅ MANUEL D’UTILISATION COMPLET EN FRANÇAIS! – Vous obtenez un manuel d’utilisation (imprimé) en anglais et un manuel PDF en français après votre achat. ✅ CASQUE REALITE VIRTUEL: LE CADEAU IDÉAL POUR ENFANTS ET ADULTES – Le casque de réalité virtuelle Bnext est compatible avec les dispositifs mobiles comme 7 7 plus 6 plus 6s 5s 5c 5 Samsung Galaxy s5 s6 s7 s8 note 4 note 5 edge Google Pixel & les autres dispositifs avec un écran de 4-6 pouces (Microsoft Android) comme Motorola Moto G5 G4 LG g6 g5 g4 v20 v10 Huawei HTC Nexus Xperia. Vous plongez dans un monde unique grâce à l’optimisation HD et au support de jeu 3D ✅ TECHNOLOGIE AVANCÉE DE VR DANS VOTRE CASQUE REALITE VIRTUELLE – Profiter complètement des jeux et des vidéos en utilisant un casque virtuel nécessite un alignement parfait des yeux avec l’écran. C’est la raison pourquoi notre casque virtuelle vous offre des ajustements de la distance et de l’objectif pour un champ de vision élargi, une distance idéale et un réglage de myopie unilatérale pour réduire la distorsion. ✅ CONFORTABLE, CONÇU POUR USAGE PROLONGÉ – Vous ne voudrez jamais enlever le casque une fois que vous commencez à regarder des vidéos et lancer des jeux avec Bnext3D. Notre casque vous offre une expérience confortable grâce à la sangle de réglage, au système de protection de la vue et à la pièce douce qui contribue à réduire la pression contre votre nez. Le casque VR est compatible avec les drones et il comporte une prise audio, afin de prolonger le plus possible votre expérience. ✅ CONTENU EXCLUSIF VR & SUPPORT EN LIGNE ASSURÉ PAR B&A TECHNOLOGIES – En dehors de plus de 300 jeux, applications Google Cardboard et aventures VR, vous recevrez un code QR pour télécharger du contenu VR spécial pour Casque VR Smartphone